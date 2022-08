Ajax-spits Brian Brobbey ontvangt bloemetje van FC Utrecht na oerwoudgeluiden

De Ajax-spits gaf na afloop van het duel aan dat hij de geluiden eerst niet zelf had gehoord, maar dat zijn broer hem er op attent maakte. Ook gaf Brobbey aan dat het hem niet zoveel deed: ,,Het is hun probleem, misschien krijgen ze wel een boete. Het is een belediging, maar ik trek me er niets van aan. Het is niet leuk om te horen, maar we stonden 0-2 voor dus nogmaals: het boeit me niet. Ze mogen lekker praten, wij hebben gewonnen en zij verloren.”