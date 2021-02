Ajax steekt Onana met ‘Onana-shirts’ hart onder de riem

Van Gool verbetert Nederlands record 60 meter

7 februari Joris van Gool heeft zijn Nederlands record op de 60 meter aangescherpt met 1 honderdste van een seconde. De Brabantse atleet won bij een indoormeeting in Dortmund de kortste afstand in 6,58 seconden. Zijn oude record (6,59) liep hij een jaar geleden in het Poolse Torun.