Ajax strikt Braziliaanse spits voor Onder-19

Bekerduel De Meern - PEC bijna drie uur vervroegd

10:43 De bekerwedstrijd tussen derdedivisionist De Meern en eredivisionist PEC Zwolle, op donderdag 21 september, is vervroegd. Aan de Loenenseboslaan in De Meern wordt al om 17.00 uur afgetrapt, in plaats van 19.45 uur. Reden? De lichtinstallatie voldoet niet aan de eisen die de KNVB opstelde voor wedstrijden in het KNVB-bekertoernooi.