Ajax tast diep in de buidel voor derde zomeraanwinst Calvin Bassey

Calvin Bassey (22) is na Steven Bergwijn en Owen Wijndal de derde zomeraankoop van Ajax. De Nigeriaanse verdediger is vanmorgen gearriveerd in het spelershotel in Oostenrijk, waar hij een paar uur later zijn krabbel heeft gezet onder een contract tot medio 2027. Ajax maakt 23 miljoen over aan Rangers voor de opvolger van Lisandro Martinez. Het bedrag kan oplopen tot 26,5 miljoen euro.

Door Johan Inan



Bassey vloog vanmorgen naar München, waar technisch manager Klaas-Jan Huntelaar met de trein arriveerde. Samen is het duo vervolgens naar Bramberg gereden om de transfer naar Ajax definitief te beklinken en de mandekker, die ook op de flank uit de voeten kan, het tweede deel van Ajax’ trainingskamp in Oostenrijk te laten meedraaien. Bassey kan zaterdag zijn officieuze debuut maken voor de landskampioen, die de week voorbereiding in de bergen dan afsluit met een oefenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.

In dat geval wordt zijn eerste tegenstander met Ajax de club waar Bassey als laatste een officiële wedstrijd tegen speelde met Rangers. In de Europa League-finale tegen Frankfurt ging Bassey na penalties onderuit, maar wist hij Ajax wel verder te overtuigen van zijn kwaliteiten.

De Amsterdamse club bombardeerde hem daarop tot potentiële opvolger van de door Manchester United en Arsenal begeerde Martínez. Toen bleek dat de club van trainer Erik ten Hag vol inzette op de komst van de Argentijn, trok het technische duo Huntelaar en Gerry Hamstra naar Londen om de transfer van Bassey in de steigers te zetten.

Volledig scherm Calvin Bassey tijdens de Europa League-finale tegen Eintracht Frankfurt. © REUTERS

In de onderhandelingen met het Schotse Rangers vond vorige week een doorbraak plaats. Bassey doorliep maandag de keuring in Amsterdam en de voorbije dagen werden met zijn Engelse agent in de hoofdstad de laatste plooien gladgestreken. ,,We halen één van de uitblinkers van de Europa League-finale”, legt Hamstra uit hoe Ajax bij Bassey uitkwam.

,,Wij kenden hem al, maar zijn profiel was anders. Het principe van spelers achter basisspelers klaarstomen, zoals we bijvoorbeeld met Antony en David Neres gedaan hebben, willen we handhaven. Als je teveel spelers kwijtraakt, moet je soms ook spelers halen die wat duurder zijn, maar Ajax wel meteen een kwaliteitsinjectie geven. Dat doen we met Steven Bergwijn, Owen Wijndal én Bassey.”

Hamstra beschrijft Bassey als een ‘open persoonlijkheid’. ,,Calvin is laat in het betaald voetbal terechtgekomen. Bij Leicester, en van daaruit heeft hij zich - zoals bijvoorbeeld Jaap Stam en Virgil van Dijk dat een beetje deden in het verleden - omhoog geknokt. Bij Rangers heeft zijn ontwikkeling vervolgens een geweldige vlucht genomen. Hij speelde daar eerst als linksback, tot Giovanni van Bronckhorst hem in het centrum zette. Daar zie je hem zich in korte tijd weer goed ontwikkelen.”

,,Je kijkt uiteindelijk gewoon naar potentie”, vervolgt Hamstra. ,,We hebben een speler gehaald voor meer dan we normaal zouden betalen omdat het een Champions League-waardige vervanger moest zijn. Alleen ook een jongen waar we van zien, doordat ie laat in betaald voetbal kwam, grote stappen maakte en van positie switchte, heel snel stappen maakt.”

Bassey verkoos Ajax boven Brighton Hove & Albion, een middenmoter uit de Premier League, en - naar nu blijkt - ook West Ham United en Nottingham Forest. ,,Hij kreeg van Brighton ook een aanbieding. Hij zegt alleen: ik wil naar Ajax. Hetzelfde verhaal: twee of drie jaar en dan door naar de top van de Premier League.”

,,In die spagaat zitten wij ook. We willen vooral presteren aan de ene kant, maar we weten aan de andere kant ook: jongens willen uiteindelijk de volgende stap maken”, besluit Hamstra, die in Bramberg stelde dat ook de transfers van Brian Brobbey en Francisco Conceição in de ‘afrondende fase’ zitten. Of zij nog aansluiten in Oostenrijk kon de technische baas niet zeggen.