Ajax titelfavoriet? Niet met dit spelpeil

Samenvatting Matchwin­ner Graven­berch kreeg weer last van onderrug: ‘Hoop dat ik daar snel vanaf kom’

17 januari Ryan Gravenberch was vandaag de matchwinner in de Klassieker, maar de 18-jarige middenvelder uit Amsterdam keerde in de tweede helft niet meer terug op het veld. ,,Ik kreeg weer last van mijn onderrug, daar heb ik al jaren last van.”