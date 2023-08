Ajax-trainer Maurice Steijn moppert op blunderende Jakov Medic: ‘Waarom neem je zo veel risico?’

Trainer Maurice Steijn trok een duidelijke conclusie na het gelijkspel van Ajax bij Excelsior (2-2). ,,Als we om het kampioenschap willen meespelen, dan moeten we deze wedstrijd winnen”, zei hij. ,,We hebben in een veel te laag tempo gespeeld om Excelsior kapot te spelen. En ik zie dingen terugkomen die in de voorbereiding ook niet goed gingen.”

,,Het is een terugkerend patroon dat wij teveel kansen missen en de doelpunten te makkelijk weggeven”, reageerde Steijn. ,,We moeten zakelijker verdedigen, dan win je deze wedstrijd gewoon met 0-2. Over het algemeen was het te stroperig. Het duurde allemaal te lang. Als je tegen Excelsior speelt moet het tempo gewoon hoger. In dat opzicht hebben we het niet goed gedaan.”

Tegen Excelsior verzuimde Steven Bergwijn mee te lopen met rechtsback Siebe Horemans, de maker van de 1-1. En Jakov Medic blunderde bij de 2-1 van Nikolas Agrafiotis. “Waarom neem je zo veel risico in het strafschopgebied?” mopperde Steijn. ,,Weet jij het? Ik niet.”

Volgens Steijn is komst van een linksbenige verdediger geen overbodige luxe. ,,Salah-Eddine deed het vorige week niet goed bij die treffer van Heracles en ik heb hem nu ook gewisseld”, zei hij. ,,En bij Wijndal moet er ook wat bij. Of ze weg mogen? Ik weet het niet. Ze zijn speler van Ajax.”

Tot nu toe is Ajax er nog niet in geslaagd de gewenste verdediger Josip Sutalo van Dinamo Zagreb te halen. Ook Hiroki Ito (VfB Stuttgart) en Gaston Avilá (Royal Antwerp FC) zijn nog in beeld.

Aanvoerder Steven Bergwijn nam zichzelf de gelijkmaker van Excelsior kwalijk. ,,Ik was hem even kwijt”, doelde hij op de scorende rechtsback Siebe Horemans van Excelsior. ,,Dat is natuurlijk niet goed. Dat mag ook niet. En bij die tweede treffer van hen schieten we de bal gewoon niet weg”, doelde hij op Medic, die vorige week na een vlammend afstandsschot tegen Heracles nog luid werd bejubeld in de Johan Cruijff Arena.

Over eventuele aanwinsten van Ajax wilde Bergwijn weinig kwijt. ,,Goede voetballers zijn altijd welkom”, zei hij. ,,Maar daar wil ik het nu eigenlijk niet over hebben. We begonnen nu ook met een goede ploeg tegen Excelsior. We hadden met deze spelers gewoon moeten winnen. Natuurlijk was het lastig voetballen op dat kunstgras hier. Maar dat weten we. Dat mag geen excuus zijn. Er is ook geen reden voor paniek. We moeten nu dicht bij elkaar blijven en hard gaan werken aan de dingen die we beter moeten doen.”

Brian Brobbey was een van de spelers die een aantal grote kansen niet om kon zetten in doelpunten en legde de vinger op de zere plek. ,,Iedereen moet gewoon zijn individuele kansen afmaken. Ik ook.’’

