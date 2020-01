Ajax treft De Graafschap-beul, Heerenveen al jaren zwak tegen eredivisionisten

Heracles Almelo-Vitesse (18.30 uur)

Dit seizoen wil Heracles eindelijk weer eens de kwartfinale halen. De achtste finale blijkt voor de Almeloërs al jaren een struikelblok. De laatste keer dat de club tot de laatste acht behoorde, was in het seizoen 2012/2013. Daarna werd het vijf keer uitgeschakeld in de achtste finales. Heracles zal hopen dat spits Cyriel Dessers opnieuw zijn goede vorm etaleert. Hij is al vier bekerduels op rij trefzeker en kan de eerste speler sinds Wout Weghorst worden die in vijf opeenvolgende duels scoort. Hij deed dat in het seizoen 2017/2018 voor AZ.



Vitesse, de bekerwinnaar van 2017, is dit bekerseizoen met name voor rust op dreef. De nummer zes van de eredivisie maakte vijf van de zes bekergoals in de eerste helft. Daarmee is Vitesse van alle teams in het bekertoernooi de meest productieve in de eerste 45 minuten. De ploeg van Edward Sturing zal in ieder geval niet hopen op een strafschoppenserie: van de laatste vier verloor Vitesse er namelijk drie.

Vorig jaar stonden Heracles en Vitesse ook al tegenover elkaar in het bekertoernooi. Toen waren de Arnhemmers met 0-2 te sterk, dankzij goals van Martin Ødegaard en Thomas Buitink. Ook in de eredivisie won Vitesse dit seizoen met 0-2.

Ajax-Spakenburg (20.45 uur)

Het is de eerste keer ooit dat Ajax en Spakenburg elkaar treffen in het bekertoernooi. De twee grootmachten, respectievelijk uit het profvoetbal en het amateurvoetbal, stonden in 2005 en 2006 wel twee keer tegenover elkaar in een vriendschappelijk duel. Ajax zegevierde in 2005 met 0-5, Spakenburg pakte in 2006 de overwinning (3-2).

Ajax verloor in de beker nog nooit van een amateurploeg. In 2007 had het nog wel een verlenging nodig tegen Kozakken Boys, dat uiteindelijk alsnog met 1-2 onderuit ging. Toch is er perspectief voor Spakenburg. Ajax heeft namelijk al zeven duels op rij niet de nul gehouden. Doelman André Onana slaagde er op 27 november tegen Lille voor het laatst in zijn doel schoon te houden.

Het is de eerste keer ooit dat Spakenburg in de achtste finale van het KNVB-bekertoernooi staat. De achtste finale werd bereikt na zeges op de amateurs van SDO (2-0), ASWH (2-0) en OFC (0-0, winst na strafschoppen). Spakenburg zal hopen op een enorme stunt en daarmee de eerste zege ooit op een eredivisieclub in het bekertoernooi. De nummer negen van de tweede divisie heeft in ieder geval een expert in huis: Nathaniel Will stond in 2016 op het veld voor De Graafschap tijdens het 1-1 gelijkspel waarin Ajax de landstitel verspeelde.

SC Heerenveen-Willem II (20.45 uur)

Heerenveen heeft het de laatste jaren in het bekertoernooi moeilijk tegen eredivisionisten. In vijf van de de laatste zes bekerwedstrijden van Heerenveen tegen eredivisie-clubs werden de Friezen uitgeschakeld. De uitzondering was een 1-2 zege bij Excelsior in de eerste ronde in 2017/2018.

Willem II, de verliezend bekerfinalist van vorig seizoen, kan vanavond voor de negende keer op rij in alle competities ongeslagen blijven. De laatste keer dat de Tilburgers daarin slaagden, was in 2006. De huidige nummer drie van de eredivisie zal in Friesland leunen op Mike Trésor Ndayishimiye. De twintigjarige middenvelder is de man in vorm bij Willem II. Met vier goals en twee assists is de Belg betrokken bij zes van de zeven bekergoals van Willem II dit seizoen.



In de Eredivisie won Willem II dit seizoen met 1-2 in het Abe Lenstra Stadion van Heerenveen. Op 13 december scoorden Vangelis Pavlidis en Mike Trésor Ndayishimiye voor de bezoekers. Rodney Kongolo maakte het Friese doelpunt.