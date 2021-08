Ajax treft fitter PSV in Johan Cruijff Arena

Stadions maar voor twee derde gevuld: ‘Deze beperkende maatregel is puur voor de bühne’

2 augustus De KNVB is met de Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie zwaar teleurgesteld in het kabinetsbesluit om de beperkende coronamaatregelen voor het bezoek aan stadions te verlengen tot en met 1 september 2021. Hierdoor mogen de clubs bij de wedstrijden in augustus maar twee derde (67%) van hun stadioncapaciteit gebruiken.