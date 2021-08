Ajax treurt om overlijden van ‘clubman pur sang’ Wiggemansen (64)

De club omschrijft Wiggemansen als ‘een clubman pur sang’. De geboren Amsterdammer begon zijn loopbaan bij FC Amsterdam, waarna hij in 1980 overstapte naar Ajax. In totaal kwam hij tot 24 optredens in het eerste elftal, de linksbuiten scoorde onder meer bij zijn debuut (tegen Roda JC) en in een Europa Cup 1-duel met Bayern München.