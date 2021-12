Ajax twijfelt niet aan Berghuis voor beladen kraker tegen Feyenoord: ‘Steven weet wat hij moet doen’

Huilen met de pet op: in ruim 40 jaar niet zo weinig goals op speeldag eredivisie

Voetballen voor lege tribunes, zoals de laatste weken in Nederland vanwege corona weer het geval is, kan de spelers in de eredivisie niet echt inspireren, zo lijkt het. In de drie duels van deze zaterdag werd slechts één keer gescoord. En daar was ook nog eens een flinke keepersfout voor nodig.

12 december