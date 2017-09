Ajax verlengt met eSporters

Niet alleen over hun prestaties, maar ook over de manier waarop zij zich opstellen richting de jonge fans en de activiteiten die we samen organiseren. Vorig jaar begonnen we eSports als nieuw domein binnen Ajax, dit jaar willen we verder groeien. We zijn er trots op dat we samen met PSG als voorbeeld worden gezien. Daar hebben Koen en Dani een belangrijke rol in gespeeld."

,,Afgelopen seizoen was prachtig, met onder andere de winst van een internationaal clubtoernooi in Italië én de behaalde halve finale van het eerste WK voor clubs'', stelt Weijland. ,,Vorig jaar in september waren we de eerste club in Nederland die eSports omarmde en het is inmiddels enorm gegroeid. Zowel nationaal als internationaal. Alle randvoorwaarden kloppen om komend seizoen de strijd aan te gaan met de wereldtop in FIFA 18."



Ook Dani heeft een goed gevoel overgehouden aan het afgelopen half jaar. ,,Er is niets mooier dan Ajax vertegenwoordigen in de eDivisie en op internationale toernooien. Ik ben trots op de prestaties van afgelopen jaar waarin ik op het WK de laatste 16 heb bereikt, kampioen van Nederland ben geworden en meerdere internationale toernooien heb gewonnen, waaronder de Ziggo eBattle. Ik moet mezelf blijven ontwikkelen met als doel om komend seizoen mijn plek tussen de wereldtop vast te houden en de titel in de eDivisie te prolongeren."