Ajax verliest bij debuut van Schuurs en Bandé

ADO zonder doelman Zwinkels tegen Vitesse

11:37 ADO Den Haag moet het in de returnwedstrijd tegen Vitesse in de play-offs om Europees voetbal stellen zonder doelman Robert Zwinkels. De 35-jarige keeper heeft na de thuiswedstrijd tegen Vitesse last gekregen van zijn lies en had daags na het duel een reactie in de spier.