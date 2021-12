Ajax voert druk op PSV op met ruime zege tegen Fortuna

Door Johan Inan



Het topniveau haalde Ajax in het slotstuk, net als tegen AZ en Feyenoord, lange tijd niet. En dat was vooral aan Steven Berghuis merken. De schaduwspits botvierde zijn frustraties na het rustsignaal op het gras. Even eerder keek hij hoofdschuddend en met de korte broek opgetrokken boos om zich heen toen zijn zoveelste loopactie in de diepte werd genegeerd.

Stond Ajax achter dan? Nee, met 2-0 voor door goals van Daley Blind en Antony. Die vielen toen Ajax even het gaspedaal vond. Na een klein kwartier kreeg Dusan Tadic een dieptepass van Antony knap, en volgens de VAR nog binnen de lijnen, bij Blind. De linksback schoot in twee instanties raak. Halverwege de eerste helft toonde Antony, na een goede loopactie van Devyne Rensch, met de dribbel naar binnen en de krul in de verre hoek een handelsmerk ontwikkeld te hebben (2-0).

Winterstop geen overbodige luxe

Ajax kreeg wel kansen op meer, maar leek lange tijd de beste, meest dominante en productiefste fase van het jaar ook tegen Fortuna al gepasseerd te zijn. Het begin van de winterstop is gezien het in december gekelderde spelpeil en de alsnog volgestroomde ziekenboeg sowieso geen overbodige luxe. Edson Alvarez werd opgelapt voor de kraker tegen Feyenoord en miste ook daardoor de apotheose. Tegen de aartsrivaal haalden Jurriën Timber en Lisandro Martinez het einde niet.

Laatstgenoemde ontbrak ook, terwijl Timber zich halverwege alweer trekkebenend op het veld terugvond. En dan waren er ook nog spelers voor wie de winterstop al eerder leek te zijn begonnen. Bij CL-topscorer Sébastien Haller lukte wederom weinig. Zijn controle liet te wensen over, net als zijn afronding. Hij leek op tien goals te blijven steken, totdat hij in de slotminuten, nadat een geëmotioneerde Devyne Rensch de derde voor zijn rekening nam, nog een penalty binnenschoof en met een rake knal de eindstand op 5-0 bepaalde.

2021

Wat Ten Hag goed gedaan zal hebben, is dat zijn ploeg er in de laatste helft nog een keer alles uit perste en veel kansen bij elkaar voetbalde. Defensief kwam de ploeg amper nog in de problemen. Daardoor stapte Ajax voor de vijftiende keer dit seizoen en voor de 24ste keer in 2021 zonder tegengoal van het veld. De laatste keer en enige keer dat de Amsterdammers dat aantal haalden, was precies een halve eeuw geleden, met de succesploeg van begin jaren zeventig.

Volledig scherm Sébastien Haller viert zijn tweede treffer met Davy Klaassen. © Pro Shots / Stefan Koops

Zo besloot Ajax het kalenderjaar toch in stijl. Sportief ging het daarin lange tijd één kant op. Ajax sloeg zich met verve door Super Januari en greep met een fraaie, ongeslagen reeks de nationale dubbel. De selectie bleef intact en werd met Steven Berghuis van een impuls voorzien. Wat volgde was een foutloze en historische poulefase waarmee Ajax de langgekoesterde ambitie en het grote doel om zich tussen de Europese eliteclubs te scharen, vervulde.

Maar 2021 was niet alleen een succesverhaal. De club zette zich te kakken door Haller niet in te schrijven voor de Europa League, zag doelman André Onana doping gebruiken, niet bijtekenen en niet verkassen. En dan was er nog Quincy Promes, die Ajax als verdachte van een steekincident verliet.

Volledig scherm André Onana (r) is bij Ajax tweede doelman achter Remko Pasveer. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Allerlei kwesties die ogenschijnlijk weinig effect hadden op de sportieve prestaties. Toch werpen ook die enigszins een schaduw over het jaar waarin zo’n beetje alle doelen werden behaald. Ajax ligt na achttien speelronden zelfs op koers voor het record van minste tegengoals ooit. Hoewel de ploeg pas vier goals incasseerde, liep het in de eredivisie al tegen bijna net zoveel verliespunten als vorig seizoen aan.

Gemakzucht, klonk het telkens. Daardoor gaat de torenhoge titelfavoriet waarschijnlijk als nummer twee, achter PSV, de winterstop in. Een bliksemstart is in januari, met bezoekjes tegen Utrecht en PSV, opnieuw gevraagd. Daarvoor hoopt Ten Hag in Lagos (Portugal), met waarschijnlijk Brian Brobbey weer in de gelederen, de basis te leggen.

