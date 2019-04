Ajax waardeert hulp, PEC is er ‘helemaal klaar mee’

Vitesse moet een gat van achttien dagen gaan opvullen. Dat is voor de technische staf in Arnhem de belangrijkste conclusie, nu het speelschema in de eredivisie wordt omgegooid. ,,We moeten een nieuw programma opstellen”, reageert coach Leonid Sloetski desgevraagd. Vitesse voetbalt dinsdag 23 april tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena. Daarna heeft de Arnhemse club tot 12 mei geen competitieverplichting. ,,Het is een groot gat, maar dit is de uitkomst van de gesprekken van de clubs met de KNVB”, verklaart Sloetski. ,,Het is niet anders. Iedereen wist dat een oplossing moeilijk zou worden. De spelers zullen enkele dagen vrij krijgen. Ik weet niet hoeveel. Een trainingskamp zit er in niet in. Daar hebben we het budget niet voor.”