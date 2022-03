Ajax wendt in grimmig bekerduel met AZ mini-crisis af en staat in finale

KNVB-bekerDe finale van de TOTO KNVB Beker gaat tussen PSV en Ajax. De geplaagde titelverdediger herpakte zich in Alkmaar door de opmars van AZ te stuiten en gaat op 17 april in de Kuip in een heuse kraker op voor bekerprolongatie: 0-2.

En het ontketende AZ leek met vijftien zeges in de laatste zestien duels, waaronder de stunt in de Johan Cruijff Arena in december, nog wel dé club om Ajax voor het eerst in jaren bij een nationale prijs weg te houden en in een mini-crisis te storten. De bekerhouder oogde na wanvertoningen in Lissabon (na rust) en Deventer rijp voor de eliminatie in de halve finale. Maar nu er in een gevecht met een concurrent direct zilverwerk op het spel stond, stond Ajax er weer.

Niet dat het spel groots was, maar wel dik voldoende om een warrig AZ te stuiten en komende maand tegen rivaal PSV een gooi te doen naar prolongatie van de KNVB-beker. Ajax had in Alkmaar weer de regie stevig in handen. Defensief gaf de ploeg van Ten Hag, met de herstelde en sterk spelende Jurriën Timber als vervanger van de aan de knie geblesseerde Noussair Mazraoui, nauwelijks een krimp. Aanvallend had Ajax, met ook de verdienstelijk spelende Ryan Gravenberch terug in de basis, de overhand.

De openingstreffer viel echter na een uitbraak, waarbij Steven Berghuis Antony lanceerde en de bal even later via Dusan Tadic en een AZ-been terugkreeg. Berghuis aarzelde niet en bezorgde Ajax via de binnenkant van de paal de voorsprong tegen zijn voormalige club. Bij die ene treffer zou het lange tijd blijven. De thuisclub kon Ajax, op een volley van Jesper Karlsson na, amper verontrusten. De Zweedse smaakmaker vormde opnieuw onderdeel van een tactisch foefje van coach Pascal Jansen, maar in tegenstelling tot bij eerder zeges op Ajax en Feyenoord, leek AZ zichzelf er vooral mee in de war te brengen.

Wat AZ ook niet hielp, waren tal van opstootjes voor rust. Zo sloeg de schrik bij Ajax toe toen André Onana na een beuk lelijk landde. Hij is de enige overgebleven doelman met ervaring door vingerblessures van Remko Pasveer en Jay Gorter, hetgeen Ajax ook heeft doen besluiten om in Robbin Ruiter een ervaren back-up klaar te stomen. De oude bekende van Ten Hag trainde vandaag alvast met de keeperstrainer van Ajax. Een kort dienstverband wordt deze week verder onderzocht.

Naast Onana waren veel ogen gericht op Owen Wijndal, de linksback die als topkandidaat geldt om de op een vertrek azende Nicolás Tagliafico komende zomer te vervangen. Op basis van zijn eerste helft zal dat niet zijn. Wijndal kon de rappe en handige Antony daarin amper bijbenen. Het doelwit herpakte zich enigszins in de tweede helft, net als de rest van AZ. Maar tot serieuze kansen leidde dat lange tijd niet. Spannend bleef het wel, ook omdat Ajax zich lang geen raad wist met de zeeën aan ruimtes op de helft van AZ. Tot invallers Nicolás Tagliafico (aangever) en Davy Klaassen (afmaker) AZ de genadeklap gaven.

Dat de halve finale zelden een topduel werd, zullen ze vooral bij Ajax maling aan hebben. Die club bereikte, ondanks de fragiele indruk die de titelfavoriet de voorbije week maakte, op zakelijke wijze de 27ste finale in de clubgeschiedenis en de derde eindstrijd van de laatste drie uitgespeelde edities. In een heuse kraker tegen PSV, dat voor het eerst sinds 2006 de tegenstander is in de finale, gaan de Amsterdammers dan op voor de 21ste bekerwinst.

Tot die tijd staat voor Ajax nog veel meer op het spel. Tegen onder meer Benfica en Feyenoord moet de brandende ambitie om de dubbel van vorig seizoen te overtreffen, verder gestalte krijgen. En AZ? Dat heeft na de doorbroken serie de eredivisie, waarin het Feyenoord weer knap in het vizier kreeg, en de Conference League, waarin stuntploeg Bodo Glimt wacht, nog op het voetbaljaar van glans te voorzien.

