Ajax wil met noeste Duitser Sven Mislintat en zijn ‘diamantenogen’ meteen inhaalslag maken

Eredivisie vanavond onder vergroot­glas: ‘Supporters hebben met een grote tegel hun eigen etalage­ruit ingegooid’

Nadat Ajax-middenvelder Davy Klaassen als derde profvoetballer in een maand te grazen werd genomen door een dwaze supporter, vindt de KNVB het welletjes. Voortaan is het meteen einde wedstrijd als een speler wordt geraakt of belaagd vanaf de tribune. ,,Daar zijn we helemaal klaar mee.”