Ajax wil na Botman-miljoenen doorpakken met Steven Bergwijn en Owen Wijndal

Feyenoord knokt voor ‘ja’ van Guus Til: ‘We zijn het aan het uitzoeken’

Het besluit van de FIFA was de eerste stap richting een langer verblijf van Guus Til bij Feyenoord. Als de speler bereid is fors in te leveren, dan heeft Arne Slot de komende maanden zijn bepalende speler weer aan boord.

23 juni