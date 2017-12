Ajax wil Ten Hag na feestdagen presenteren

Keizer moest volgens algemeen directeur Edwin van der Sar wijken omdat de leiding bij Ajax niet het vertrouwen meer had dat hij de club naar het gevraagde niveau zou brengen. De nummer twee van de eredivisie werd dit seizoen uitgeschakeld in de voorronden van de Champions League en Europa League en verloor woensdag van FC Twente in de KNVB-beker.

Niet alleen Keizer draagt verantwoordelijkheid voor de tegenvallende eerste helft van het seizoen van Ajax. Zo heeft Overmars ook onvoldoende gereageerd op het vertrek van dragende spelers als Davinson Sánchez, Davy Klaassen en Bertrand Traoré. Hij hoopt de selectie in de winterstop verder te versterken. Veel spelers van Ajax zijn ook nog steeds erg aangeslagen over het drama rond Abdelhak Nouri, die in de voorbereiding van het seizoen een hartstilstand kreeg en nooit meer zal voetballen.

Voor veel voetballers van Ajax kwam het ontslag van Keizer als een verrassing. Zij waren graag met de coach verder gegaan. ,,Hij verraste me en ik schrok er ook wel een beetje van'', bekende aanvoerder Joël Veltman. ,,Ik was eigenlijk zo verrast toen Van der Sar mij belde dat ik na het gesprek nog vragen had. Ja, die ga ik ook nog wel stellen. Maar het is niet zo dat zij dan nog van hun besluit terugkomen. Natuurlijk hebben we dit seizoen meer dieptepunten dan hoogtepunten beleefd. Maar dat had ook oorzaken. Ik denk dat Marcel hier in een paar maanden meer heeft meegemaakt dan sommige trainers in vijf jaar.''