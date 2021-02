Ajax wint zonder groots te spelen van Lille en bekert verder

Europa LeagueAjax heeft ook de terugwedstrijd met 2-1 gewonnen van Lille. Overtuigend was het optreden van de Amsterdammers niet en in de slotfase werd het zelfs nog even spannend, maar uiteindelijk maakte David Neres de verlossende winnende treffer.

Lille presteert dit seizoen nog beter in uitwedstrijden dan in eigen stadion, zo liet het ook in Amsterdam weer zien. De huidige koploper van Frankrijk verraste dit seizoen AC Milan al in San Siro (0-3) en heeft slechts een uitduel in de competitie verloren. De ploeg van trainer Christophe Galtier maakte het Ajax ook een stuk lastiger dan vorige week in het noorden van Frankrijk.

Volledig scherm Sven Botman laat zich kloppen bij de 1-0. © ANP Lisandro Martínez voorkwam al in de derde minuut een snelle openingstreffer van Lille. De Argentijn blokte een schot van Xeka. Daley Blind, spelend op de positie van de geblesseerde linksback Nicolás Tagliafico, had het lastig met de snelle Jonathan Ikoné. Ook de behendige Timoty Weah bezorgde de defensie van de thuisploeg veel problemen.



Uitgerekend voormalig Ajacied Sven Botman mocht zich na een kwartier de openingstreffer van Ajax aanrekenen. De verdediger gleed net voordat Dusan Tadic een vrije trap wilde nemen uit toen hij Edson Álvarez wilde volgen. De defensie van Lille was vervolgens zo ontregeld dat Davy Klaassen helemaal vrij kwam te staan en de bal in een hoek kon koppen.

Ajax startte met de tieners Devyne Rensch, Jurriën Timber en Ryan Gravenberch. Zij leren van een Europese confrontatie als die tegen Lille een stuk meer dan in veel duels in de eredivisie, aldus Ajax. Voor hen is het leerzaam dat Ajax het internationale avontuur nog met minimaal twee duels heeft verlengd. Rechtsback Rensch, vorig jaar 18 jaar geworden, speelde met zoveel flair dat hij Ajax bijna op 2-0 bracht, na een flitsende combinatie met Klaassen.

Lille was ook na rust dreigend, maar vooral met afstandsschoten. Ajax werd pas weer echt gevaarlijk nadat Brian Brobbey voor Antony in het veld was gekomen. De spits die Ajax gaat verlaten bracht Tadic en Klaassen in stelling. Tadic probeerde het met een lobje en doelman Mike Maignan voorkwam met een reflex de 2-0 van Klaassen.

Lille kwam in de 78ste minuut dan toch op gelijke hoogte. Yusuf Yazici benutte een strafschop, nadat de videoscheidsrechter had gezien dat Martínez de ingevallen Jonathan David wel heel erg hard duwde. Neres, op aangeven van de sterk ingevallen Brobbey, maakte in de 88ste minuut alsnog het winnende doelpunt en zo is Ajax nog altijd op drie fronten actief. Morgenmiddag weten de Amsterdammers wie ze in de achtste finales treffen.

