Ajax zegt contract Stekelenburg formeel op

Volgens de cao in het betaalde voetbal zijn clubs verplicht vóór 1 april een beslissing te nemen wat betreft aflopende contracten van personeel. Stekelenburg en Ajax gaan binnenkort met elkaar in gesprek over een nieuwe verbintenis.

Stekelenburg keerde afgelopen zomer terug bij Ajax na een afwezigheid van bijna tien jaar. Aanvankelijk was hij reservedoelman achter André Onana, maar nadat die werd geschorst vanwege het overtreden van de dopingregels mocht Stekelenburg het doel van Ajax verdedigen.



In 2010 keepte Stekelenburg de WK-finale met het Nederlands elftal tegen Spanje. Een jaar later kwam een einde aan zijn eerste periode bij Ajax toen hij een contract tekende bij AS Roma. Daarna speelde Stekelenburg nog bij Fulham en Everton voordat hij dus in de zomer van 2020 terugkeerde naar Amsterdam.