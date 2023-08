Ajax zonder aanwinsten Josip Sutalo en Chuba Akpom naar Loedogorets

Sutalo werd pas maandag overgenomen van Dinamo Zagreb. Akpom, overgekomen van Middlesbrough, wacht nog op een werkvergunning. De nieuwe Deense verdediger Anton Gaaei is wel speelgerechtigd voor het uitduel in Bulgarije. Hij bekeek zaterdag de uitwedstrijd tegen Excelsior (2-2) samen met Akpom in het stadion van de club uit Rotterdam. Ook Steven Berghuis is inzetbaar. Hij mist de eerste drie competitieduels door een schorsing.