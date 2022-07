Ajax zonder ‘niet fitte’ Mohamed Ihattaren op trainingskamp naar Oostenrijk

Ajax heeft de selectie bekendgemaakt voor het vertraagde trainingskamp in Oostenrijk. Mohamed Ihattaren reist niet mee. Hij is volgens de Amsterdammers ,,niet fit".

Grote afwezige tijdens het jaarlijkse trainingskamp is Ihattaren. De handige linkspoot was tijdens de oefenduels met SV Meppen en SC Paderborn in Oldenzaal, eerder deze voorbereiding, nog de grote smaakmaker van Ajax. Een week later ontbrak het talent, dat vorig jaar ver mentaal en fysiek ver afgleed en eerder dit jaar door Ajax werd klaargestoomd voor een rentree op het hoogste niveau, bij de oefenwedstrijd tegen Lokomotiv Zagreb.

Lees ook Lisandro Martínez dringt met megatransfer toplijstjes eredivisie én Manchester United binnen

Volgens zijn club kwam dat doordat Ihattaren die week een paar dagen ziek was geweest. Afgelopen vrijdag schitterde Ihattaren opnieuw door afwezigheid in het oefenduel met KAS Eupen. Volgens Ajax was hij nog steeds herstellende.

Ook Maarten Stekelenburg en Amourricho van Axel Dongen ontbreken, evenals Lisandro Martínez. De Argentijn heeft vandaag zijn transfer naar Manchester United afgerond.

Ajax hoopt en verwacht spoedig het Portugese talent Francisco Conceição en verloren zoon Brian Brobbey te presenteren, waarna zij zich vermoedelijk de komende dagen in Bramberg zullen melden. Ook de komst van Calvin Bassey, de Nigeriaanse verdediger van Rangers, is in de maak.

Ajax speelt in Oostenrijk oefenwedstrijden tegen Red Bull Salzburg (dinsdag in Saalfelden) en het trainingskamp wordt zaterdag afgesloten met een oefenduel met Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt.