Ajax zonder Noussair Mazraoui in halve finale tegen AZ, Jurriën Timber mogelijk wel terug

Ajax moet Noussair Mazraoui missen in de halve finale van het TOTO KNVB-bekertoernooi tegen AZ. Dat zei coach Erik ten Hag in de persconferentie in aanloop naar het duel in Alkmaar.

Mazraoui viel vorige week in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica uit en begon het afgelopen weekend tegen Go Ahead Eagles op de bank. Hoewel hij in de tweede helft wel meespeelde, moet hij de halve finale tegen AZ dus aan zich voorbij laten gaan. ,,Dus we zullen in de laatste linie iets op moeten lossen", zei Ten Hag, die tegen Go Ahead Eagles Devyne Rensch de kans gaf. Hij werd in de rust echter al gewisseld.

Jurriën Timber miste het met 2-1 verloren duel met Go Ahead Eagles eveneens, maar is tegen AZ mogelijk wel weer van de partij. ,,Ik verwacht van wel, hij is goed opgetraind de laatste dagen", zei Ten Hag, die nog wel een kleine slag om de arm hield: ,,We zullen het op de afsluitende training moeten bekijken.”

Brian Brobbey

Brian Brobbey ontbreekt ook nog in Alkmaar, maar is wel op de weg terug. ,,Het is alleen nog niet zover dat hij al kan aansluiten bij de wedstrijdselectie", zei Ten Hag. Of dat tegen Benfica wel kan? ,,Benfica thuis is wel een reële optie, ja”, aldus de coach, die liet weten dat Charlie Setford (17) en Calvin Raatsie (20) de komende weken, bij afwezigheid van de geblesseerde doelmannen Remko Pasveer en Jay Gorter, als stand-ins voor keeper André Onana zullen fungeren.

De halve finale tussen Ajax en AZ begint morgen om 20.00 uur.

