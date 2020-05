Akkoord: collectieve salarisvermindering bespaart betaald voetbal 35 miljoen

De belangenbehartigers in het Nederlandse betaald voetbal hebben een akkoord bereikt over een collectieve salarisvermindering. Naar schatting wordt hiermee op jaarbasis zo’n 35 miljoen euro uitgespaard, bedoeld om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de clubs iets te verlichten.

Het akkoord is gesloten tussen werkgeversorganisatie FBO, de spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV). Voetbalbond KNVB, de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie ondersteunen de maatregelen. De partijen spreken van een ‘historisch akkoord’.

Het pakket aan noodmaatregelen bestaat uit collectieve aanbevelingen en bindende afspraken. De aanbevelingen zijn bedoeld voor het resterende deel van het inmiddels afgebroken seizoen en de eerste seizoenshelft van 2020-2021. Zo is het verzoek om af te zien van collectieve bonussen of daarvoor een minnelijke regeling te treffen. Wat betreft salarisreductie hanteren de betrokken partijen een 'progressieve staffel', wat betekent: hoe hoger het salaris, hoe meer spelers en trainers inleveren. Dat loopt uiteen van 2,5 tot maximaal 20 procent. De aanbeveling van salarisreductie geldt in principe tot 1 januari 2021.



,,Wij zijn op een gepaste wijze trots dat we in deze voor iedereen bizarre, moeilijke en onrustige tijden toch collectieve afspraken hebben kunnen maken met de vakbonden over noodmaatregelen voor het betaald voetbal", zegt directeur Serge Rossmeisl van de FBO. ,,Het geeft aan dat iedereen binnen de voetballerij zich volledig bewust is van de ernst van de crisis en de gevolgen. Daarnaast bewijst deze regeling dat het betaald voetbal de verantwoordelijkheid neemt om eerst naar zichzelf te kijken, bij het nemen van noodzakelijke maatregelen."

Spelersvakbonden

De spelersvakbonden VVCS en ProProf zijn ook tevreden over het akkoord. ,,We zijn tot een pakket maatregelen gekomen dat ons inziens gegeven de omstandigheden een redelijk compromis is”, zegt VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko. ,,Wij zijn de eerste bedrijfstak in Nederland die met een collectief salarisoffer en een aanpassing van de cao komt”, aldus directeur Ko Andriessen van ProProf. ,,Het betaalde voetbal komt soms in een negatief daglicht, maar hiermee lopen we voorop en dat is toch een mooi signaal. Hopelijk is dit solidaire akkoord ook een voorbode voor de vervolgoverleggen van de KNVB en clubs om tot een noodfonds te komen.”

De spelers met de hoogste salarissen leveren het meeste in, maximaal 20 procent. ,,Het pakket bestaat daar waar het gaat om het inleveren van een deel van het salaris uit aanbevelingen, waarbij wij ervan uit zijn gegaan dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen dragen”, aldus Levchenko. ,,Ik ben er trots op dat wij het zo hebben kunnen doen en dat de spelers hun verantwoordelijkheid pakken om zo een hele substantiële bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen.”

Mario Captein, directeur van de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal, spreekt van een “harde en pijnlijke maatregel” voor alle werknemers in het betaalde voetbal, ook de trainers en coaches. “Maar volgens ons noodzakelijk en onvermijdelijk. Samen zijn wij verantwoordelijk voor een gezonde en goed functionerende bedrijfstak en dus moeten wij hier als partijen ook samen de schouders onder zetten.”

De KNVB berekende dat de clubs minimaal 300 miljoen euro aan inkomsten mislopen doordat dit seizoen voortijdig is beëindigd. Het ziet ernaar uit dat de stadions ook komend seizoen nog maanden gesloten zullen blijven voor het publiek, waardoor de schade voor de clubs nog groter wordt. De KNVB heeft de overheid om hulp gevraagd, maar benadrukte dat het Nederlandse profvoetbal eerst zelf financiële offers zal moeten brengen.

Dit zijn de aanbevelingen:

• Het afzien van van collectieve bonussen.

• Salarisreductie aan de hand van een progressieve staffel. Beginnend vanaf 2,5% voor jaarsalarissen voor meer dan € 25.000,- bruto per jaar en oplopend naar maximaal 20%.

• Afzien van eventuele resterende vakantiedagen over het seizoen 2019/2020.

• Mogelijkheid tot betaling van de vakantietoeslag over het seizoen 2019/2020 in de maand juni in plaats van de maand mei.