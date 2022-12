Aleksandar Rankovic voorlopig voor de groep bij FC Utrecht na breuk met Henk Fraser

De 44-jarige Rankovic, die het team voorbereidt op de oefenwedstrijd tegen Servette FC, wordt geassisteerd door Twan Scheepers en Urby Emanuelson. Rankovic voetbalde zelf in Nederland voor Vitesse en ADO Den Haag. Bij de Haagse club werd hij in de zomer van 2020 hoofdtrainer, maar dat avontuur duurde niet lang. In november werd hij ontslagen na magere prestaties. Daarna was Rankovic nog assistent van Henk Fraser bij Sparta. Afgelopen zomer ging hij met Fraser mee naar FC Utrecht. Het duo werkte overigens al eerder samen bij Vitesse.