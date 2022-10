Alfred Schreuder heeft ‘nul interesse’ in VfB Stuttgart en komt terug op tirade: ‘Had ik voorbereid’

Ajax-coach Alfred Schreuder is een dag voor het bezoek aan RKC Waalwijk uitgebreid ingegaan op zijn ‘voorbereide’ uitbarsting van zondag na de zege op Excelsior. Ook ging hij in op de vermeende interesse van VfB Stuttgart .

Schreuder gaf aan zijn zegje te hebben gedaan en dat het daarmee voor hem klaar was. Toch ging het een dag voor het uitduel met RKC nog vooral over zijn tirade na de 7-1 zege van zondag. De trainer voelde zich genoodzaakt om de pers in een zeven minuten durend betoog de les te lezen nadat naar eigen zeggen een verkeerd beeld van hem was gecreëerd tijdens de dramatische reeks van Ajax met nederlagen tegen Liverpool, AZ en twee keer Napoli én een gelijkspel tegen Go Ahead Eagles.

,,De pers moet mijn integriteit niet in twijfel trekken. Het ging erover of ik wel of niet de baas ben. Daarin heb ik mijn zegje gedaan”, zei Schreuder. ,,Ik was er klaar mee. Ik wilde mijn ding zeggen. Dat was voor mij het allerbelangrijkst. Dat het team boven alles gaat. En als je het gevoel hebt dat je integriteit wordt aangetast, is het belangrijk om in te grijpen.”

De tirade deed - los van de inhoud waarin hij fel van leer trok over de reserverol van Brian Brobbey, de invloed van zijn zaakwaarnemer en de moeizaam verlopende transformatie van zijn elftal - veel stof opwaaien. Ook omdat Schreuder tot dusver als coach de rust zelve was achter de microfoons. ,,De mensen die me goed kennen, weten dat dit ook in me zit. Ik wil mensen verantwoordelijkheid geven. Daarin kijk en observeer ik veel. Maar het is uiteindelijk wel aan mij om aan te geven ‘tot hier en niet verder’.”

Of zijn tirade de juiste uitwerking had, was volgens Schreuder voor hem minder relevant. ,,Ik heb daarna niks gelezen en lang niet alles meegekregen. Het gaat me er ook om hoe ik me voel. En ik voelde het zo en daarom wilde ik dit kwijt. Dat was voor mij het belangrijkst.” De hoofdtrainer erkende ook dat hij niet spontaan uit zijn slof schoot. ,,Ik had het voor mezelf wel voorbereid dat ik dit wilde zeggen. Eenmalig en dat heb ik van tevoren met één iemand besproken. Wie dat is, hou ik voor mezelf. Maar het was dus mijn idee.”

Voor Schreuders driftbui bleef het vanuit de clubleiding stil tijdens de sportieve crisis. Dat terwijl de bekritiseerde coach wel wat openlijke dekking kon gebruiken. Dat gebeurde deze week alsnog bij monde van algemeen directeur Edwin van der Sar, die in Voetbal International aangaf dat Schreuder, net als diens voorgangers, de tijd nodig heeft vanwege de vele mutaties in de selectie en die voorlopig ook zal krijgen.

,,Het is mooi dat Edwin zijn ding heeft gezegd. Dat was al eerder de bedoeling, maar het ging mij er ook om dat ik mijn zegje deed voor journalisten. Ik weet heus wel dat Edwin mij rugdekking geeft”, aldus Schreuder, die even later wel erkende dat de directeur hem eerder publiek had kunnen steunen. ,,Dat het misschien eerder had gekund, daar ben ik het wel mee eens. Dat heb ik ook wel aangegeven.”

Schreuder liet verder weten veel te bespreken met het technisch hart, naast Van der Sar bestaande uit Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar. ,,Ik heb ook gezegd dat ik vond dat we het met zijn allen goed gedaan hebben. Het meest bespreek ik met Gerry en Klaas-Jan, en de scouting. Voor andere dingen zit ook Edwin erbij.”

Wordt er ook nog gevoetbald? Zeker, Ajax mikt morgen in Waalwijk op de derde opeenvolgende zege. Schreuder liet weten voor het uitduel nog geen beroep te kunnen doen op Kenneth Taylor, Devyne Rensch en Ahmetcan Kaplan.