‘Alfred Schreuder in beeld bij Griekse topclub Olympiakos’

Onbegrip bij Sparta na willekeur bij KNVB: ‘Je wordt gek als je dit soort beslissin­gen ziet’

Sparta leverde een spektakelstuk af, samen met FC Twente (3-3). Toch ging het na afloop vooral over de onbestrafte bierdouche en de tweede gele kaart die de scorende Spartaan Shurandy Sambo te verwerken kreeg, in een inconsequent weekend als het de aanpak van de KNVB aangaat. ,,Ik vind dat de wedstrijd gestaakt had moeten worden.”