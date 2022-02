Alireza Jahanbakhsh stapt over drempel bij Feyenoord: ‘Ik had voor de winterstop ook veel meer verwacht van mezelf’

De media-afdeling van Feyenoord knutselde deze week maar weer eens een filmpje in elkaar met de goedlachse Jahanbakhsh in de hoofdrol. De rechterspits van de Rotterdammers gaf dit keer zijn Noorse ploeggenoot Marcus Pedersen, op weg naar het trainingsveld, Nederlandse les. ,,Goedemorgen mensen. Zonder zorgen, mensen”, zei Jahanbakhsh. ,,Kun jij dat ook zeggen?”



En Pedersen deed, tot groot plezier van zijn ploeggenoten, een bijna geslaagde poging. Zorgen, die had Feyenoord aanvankelijk wel over Jahanbakhsh, in 2018 nog topscorer van de eredivisie. De Iraniër kwam na een prima start in de Kuip lange tijd niet in de buurt van het niveau dat hij in Alkmaar haalde. Sterker nog, Jens Toornstra kreeg een periode de voorkeur als rechtsbuiten.