Alle kaarten voor Oranje - Noord-Ierland weg

,,Het is fijn dat de fans weer massaal naar ons komen kijken. Spelen in een volle Kuip is geweldig. Het is goed om te zien dat het Nederlands elftal weer leeft onder de mensen. Dat is voor mij echt een belangrijke zaak, en ik weet zeker dat mijn spelers daar precies zo over denken", zegt bondscoach Ronald Koeman.



Oranje heeft door de twee zeges plaatsing voor het EK in eigen hand. Bij winst op Noord-Ierland kan Nederland de koppositie in groep C in handen krijgen.