Alle reacties op een rijtje: vooral onbegrip en woede over communicatie van KNVB

OverzichtHet was een zeer bewogen dag in het Nederlandse voetbal, met vanmiddag een lange video-vergadering tussen de KNVB vanuit het hoofdkantoor in Zeist en bestuurders van alle 34 profclubs in Nederland. Toen er aan het eind van de middag duidelijkheid kwam, bleek al snel dat er veel onbegrip en woede heerste bij veel clubs. De reacties op een rij.

Ajax: begrip en teleurstelling

Ajax eindigt het seizoen als eerste en krijgt daarmee het ticket voor de poulefase van de Champions League, maar krijgt geen kampioensschaal en de recordkampioen uit Amsterdam blijft daarmee op 34 landstitels staan. Daar baalt vooral aanvoerder Dusan Tadic enorm van. ,,Ik voetbal om prijzen te winnen, maar nu voelt het alsof ik een prijs heb verloren. Dit is een enorme teleurstelling voor mij.” Algemeen directeur Edwin van der Sar baalt ook, maar weet het iets beter te relativeren. ,,Als speler en club wil je natuurlijk altijd kampioen worden. We hebben ook het hele jaar bovenaan gestaan. Maar met deze situatie is het misschien ook wel begrijpelijk. Er zijn ook belangrijkere dingen dan voetbal nu.”

AZ: teleurstelling over gang van zaken en beslissing KNVB

Bij AZ was er vandaag teleurstelling. De ploeg van Arne Slot won dit seizoen twee keer van Ajax, maar de club uit Amsterdam had een beter doelsaldo (+45 om +37) na 25 duels en dus eindigen zij bovenaan. De club uit Alkmaar is het daar niet mee eens. ,,AZ heeft verzocht om net als bij promotie/degradatie eerst draagvlak voor de exacte wijze van invulling te onderzoeken. Maar de KNVB heeft dit direct afgewezen. De KNVB vroeg dat draagvlak vrijdagmiddag wél als het gaat om het besluit om promotie/degradatie. We beraden ons op deze situatie”, sprak Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ.

AZ zegt meerdere voorstellen te hebben gedaan, maar dat daar nooit antwoord is gekomen van de KNVB. ,,We vinden het teleurstellend dat we nu genoodzaakt zijn om in deze crisis op deze manier kenbaar te moeten maken dat we niet akkoord gaan met de wijze waarop de verdeling van de Europese tickets tot stand is gekomen.”

AZ-directeur Robert Eenhoorn en trainer Arne Slot tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Feyenoord: niet te vroeg juichen, want niks is nog zeker

Feyenoord kreeg vandaag als verwacht bericht dat het volgend seizoen rechtstreeks is toegelaten tot de Europa League, maar feest viert de club uit Rotterdam-Zuid nog niet. ,,De uitkomst, na het besluit van de KNVB om de competitie te eindigen en de huidige stand geldend te laten, is onder meer dat Feyenoord door de derde plaats het Europese ticket krijgt toegewezen dat recht geeft op deelname aan de groepsfase van de Europa League”, reageert directeur Mark Koevermans. ,,Echter, uiteindelijk gaat de UEFA hier over en zal, net als voor alle andere Europese tickets, uiterlijk 27 mei beslissen. Niks is dus nog zeker.”

PSV: onaangenaam verrast door handelswijze KNVB bij stemming

PSV-directeur Toon Gerbrands heeft vrijdagavond na afloop van de stemming over de eindstand in de eredivisie desgevraagd gereageerd op de besluiten die de KNVB heeft genomen. De vierde plek die PSV ten dele valt, is volgens hem te billijken. ,,We hebben bij ons intern gekeken wat fair play zou zijn. Dat we nu een ticket voor de derde voorronde van de Europa League krijgen, vinden we op basis van deze competitie gewoon fair.”

Hij is wel onaangenaam verrast over het feit dat PSV wordt gerekend tot de neutrale stemmers bij de raadgeving, die in de vergadering tussen de voetbaldirecteuren en de voetbalbond als argument is gebruikt voor eventuele promotie/degradatie. ,,Wij hebben namelijk niet neutraal, maar gewoon helemaal niet gestemd”, zegt Gerbrands verbaasd. ,,Dat hebben we uitdrukkelijk zo laten weten. We wisten ook niet dat een niet-stem zou meetellen bij de bepaling van een meerderheid voor voor of tegen. Dat is ons nooit verteld.” Gerbrands geeft aan dat PSV helemaal geen partij wilde zijn in de discussie over het lot van andere clubs. Dat is nu toch gebeurd, omdat de stem door de KNVB is meegeteld bij het bepalen van de grote gemene deler bij de raadgeving.

Willem II: begrip voor KNVB en feest in de straten van Tilburg

,,De KNVB heeft zich heel standvastig getoond en de richtlijnen van de UEFA gevolgd.” Algemeen directeur Martin van Geel van Willem II toonde zich vanavond bijzonder lovend over de voetbalbond, die de Tilburgse club op basis van de vijfde plaats in de eredivisie een plek in de Europa League gunde. ,,We zijn gepast trots”, zo vervolgde Van Geel. ,,Natuurlijk hadden we liever het seizoen afgemaakt. Maar gezien de omstandigheden hebben we er alle begrip voor dat het zo gelopen is. Meer dan 75% van de wedstrijden zijn gespeeld. Die beslissing die genomen is doet daar recht aan. We staan op eigen kracht op die vijfde plaats en hebben uit bij Ajax en AZ en thuis tegen PSV geweldige wedstrijden gespeeld.”

Het enthousiasme over de toebedeling van het Europa League-ticket was erg groot in Tilburg, want honderden fans reden vanavond toeterend door de binnenstad om feest te vieren.

Volledig scherm © Jan van Eijndhoven

FC Utrecht: woede over besluit en vervolgstappen aanstaande

FC Utrecht kan zich totaal niet vinden in de besluitvorming van de KNVB, maar vooral het ‘gebrek aan transparantie en objectiviteit’ stoort de club mateloos. ,,Het klopt gewoon niet.” Algemeen directeur Thijs van Es baalt en noemt deze 24ste april van 2020 een zwarte dag voor de hele voetbalbranche door ‘de manier waarop de KNVB handelt’. ,,Wij dachten wel even: huh, wat gebeurt hier? Het klopt gewoon niet. Het proces is onbegrijpelijk. Wáár is de bekercompetitie? Toen we daarnaar vroegen, werd het heel stil. Kwamen ze niet met antwoorden. De UEFA is heel duidelijk: zulke beslissingen moeten objectief en transparant worden genomen. Nou, dat hebben wij vandaag niet gehoord.” FC Utrecht zet nu alle informatie op een rij om dan vervolgstappen te nemen tegen de KNVB. ,,Ik denk zeker dat we een zaak hebben”, aldus Van Es.

FC Groningen: verrast door stemming

Wouter Gudde rekende vooraf logischerwijs op een aantal clubs die ontevreden zouden zijn, na afloop van de conference call met afgevaardigden vanuit het betaalde voetbal. Verrast was de algemeen directeur van FC Groningen echter over de stemming, die draagvlak moest creëren voor het besluit om clubs te handhaven, dan wel te laten promoveren. ,,De verrassing zat ‘m ook in het feit dat we pas achteraf hoorden dat blanco stemmen ook meetelden”, doelt Gudde op de 9 clubs die geen voorkeur uitspraken. ,,Vervolgens besloot de KNVB dat de 16 stemmen vóór promotie van clubs uit de Keuken Kampioen Divisie geen meerderheid vormden. We hebben echter niets over die stemverhouding gehoord. Dat heeft voor veel onduidelijkheid gezorgd.”

Voor Groningen, dat het seizoen besluit op de negende plaats, verandert er op korte termijn niets. Dat ligt anders voor de middellange termijn. ,,Wij hebben nu twee uitdagingen: hoe zorg je ervoor dat supporters én sponsoren ons blijven steunen”, aldus Gudde. ,,Tot juni hebben wij geen acute problemen, maar als mensen lang wachten met het verlengen van hun seizoenkaart of sponsorcontract, dan komen die er wel. En niet alleen bij FC Groningen, maar bij vermoedelijk 80 procent van de clubs. We hebben dan ook afgesproken om volgende maand collectief naar buiten te komen met ideeën hoe we dit in aanloop naar het volgende seizoen moeten aanpakken – en hoe we elkaar kunnen helpen. Dat is absolute noodzaak.”

SC Heerenveen: eindelijk duidelijkheid, maar hele poppenkast aan vooraf

Cees Roozemond, algemeen directeur van SC Heerenveen, wilde vanmiddag geen rol spelen in de promotie of degradatie van andere clubs. ,,Wij zijn geen namelijk partij. Het besluit over dit soort zaken ligt bij de KNVB”, aldus Roozemond. Duidelijkheid en leiderschap. Dat was waar Roozemond vanaf de eerste afgelasting in het betaald voetbal om vroeg bij de KVNB. Eindelijk kwam er vrijdagmiddag volledig duidelijkheid over de competitie-afloop, al ging daar een hele poppenkast aan vooraf. ,,Het is jammer dat het zover heeft moeten komen. Laat dat heel duidelijk zijn. En als zo’n besluit er dan uitrolt, weet je dat het bij sommige clubs tot heel veel verdriet leidt.

Sparta Rotterdam: niemand had dit scenario aan zien komen

Namens Sparta trad technisch directeur Henk van Stee naar buiten. ,,Ik vind de beslissing van de KNVB verrassend. Laat ik het daar ditmaal bij houden. Ik wil inhoudelijk geen waardeoordeel geven of ik de beslissing wel of niet terecht vind, ook niet hoe Sparta gestemd heeft. Het enige wat ik wil zeggen is dat ik dit scenario niet aan had zien komen. Verder zijn wij als Sparta blij dat we komend seizoen in de eredivisie spelen. En aangezien dat al een tijdje vaststond, ben ik al een poosje bezig me daarop te richten.”

FC Twente: blij dat er duidelijkheid is

FC Twente schaart zich net als Heracles Almelo achter de beslissing die de KNVB heeft genomen over het afgebroken seizoen. Dat wil zeggen dat ADO Den Haag en RKC niet degraderen uit de eredivisie. De Twentse clubs zijn blij dat er duidelijkheid is. „Het is prettig dat er duidelijkheid is”, vindt Rob Toussaint, directeur van Heracles. „We respecteren het besluit”, zegt Paul van der Kraan, directeur van FC Twente. „Ik had niet graag in de schoenen van het bestuur betaald voetbal willen staan.”

„Je kon het in deze zaak nooit goed doen. Je hebt clubs die blij zijn, en clubs zijn verdrietig. Dat viel niet te voorkomen”, gaat Van der Kraan verder. Toussaint ervaart dat ook zo: „Uiteindelijk wil je dit natuurlijk op het veld beslissen en niet achter een tafel. We hopen nu weer vooruit te kunnen kijken naar volgend seizoen.”

PEC Zwolle: bescheidenheid past ons nu

PEC Zwolle is volgens Adriaan Visser één van de negen profclubs die vrijdag geen stem heeft uitgebracht in de promotie- en degradatie-afwikkeling van de eredivisie. ,,Ons past nu alleen bescheidenheid”, aldus de voorzitter, die te doen heeft met Cambuur en De Graafschap, die buiten de boot vielen. ,,Dit is verschrikkelijk triest voor hen.”

De KNVB verraste de profclubs in Nederland om aan de afwikkeling van het door coronacrisis beëindigde eredivisieseizoen een stemronde vooraf te laten gaan. Tot verbazing van Visser. ,,Daar hebben we ook wel even mee gezeten. Zo van: wat doen we hiermee?”

Fortuna Sittard: hopelijk maken we dit nooit meer mee zo

Kevin Hofland, volgend seizoen hoofdtrainer van Fortuna Sittard, sprak namens de club uit Limburg. ,,Wat als ik trainer van De Graafschap of Cambuur was geweest? Die vraag spookt me best geregeld door het hoofd de afgelopen uren. Ik heb het oprecht te doen met die clubs. Dat meen ik. Zó zuur voor ze dat ze nu, terwijl ze er zo goed voor staan in de eerste divisie, niet promoveren. En toch vind ik de beslissing van de KNVB logisch. Je hebt altijd ploegen die benadeeld worden. FC Utrecht zal het beamen. Voor Fortuna is het mooi dat de club ook volgend seizoen in de eredivisie speelt, maar hopelijk maken we dit nooit meer mee zo.”

ADO Den Haag: opluchting voor nu, maar zorgen over de toekomst

Bij ADO Den Haag is er opluchting dat de club ook volgend seizoen in de eredivisie speelt, al zijn de zorgen nog niet voorbij. ,,Ik krijg felicitaties, maar die zijn niet op zijn plek”, zegt algemeen directeur Mohammed Hamdi. ,,De wereld wordt op dit moment geteisterd door een ernstig virus. Dat is op dit moment het belangrijkste.” Hoe slecht ADO er ook voorstond, Hamdi had er al die tijd het vertrouwen in. ,,Dit voelt als rechtvaardigheid. We hadden nog acht wedstrijden te gaan en wie ons kent, weet dat we goed zijn in de eindfase. Het programma was gunstig en ik had nog het geloof dat het zou lukken, maar half maart ging de stekker eruit. Dat anderen het oneerlijk vinden, snap ik niet want de competitie is nog niet klaar. We zullen het nooit weten hoe het gegaan zou zijn. Ik geef eerlijk toe dat het seizoen moeilijk was, maar nu kunnen we door.”

Mohammed Hamdi en Alan Pardew bij de presentatie van laatstgenoemde op 2 januari.

RKC Waalwijk:

RKC Waalwijk is blij dat de club in de eredivisie blijft. ,,Het is het besluit waarop we gehoopt hadden”, doelt algemeen directeur Frank van Mosselveld op de beslissing die door het bestuur van de KNVB genomen werd. Op basis van een peiling bij de clubs waren de Waalwijkers, samen met ADO Den Haag, wel gedegradeerd. ,,De KNVB stelde zich op het standpunt dat er nog teveel wedstrijden te spelen waren om clubs te laten degraderen. Daar kon ik me wel in vinden”, aldus Van Mosselveld. ,,FC Emmen stond vorig seizoen na 26 ronden op de zeventiende plek en eindigde nog als veertiende.”

Fred Grim en Frank van Mosselveld, de trainer en technisch directeur van RKC.

SC Cambuur: woede en onbegrip bij coach Henk de Jong

Woede. Onbegrip. Verdriet. Bij SC Cambuur kunnen ze niet geloven dat de club ook volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie voetbalt. De club uit Leeuwarden, dit seizoen ongenaakbaar koploper, beraadt zich op juridische vervolgstappen. Furieus stond Henk de Jong op het veld van Cambuur, waar een klein mediacircus was ontstaan, pal nadat de onheilstijding van de KNVB kwam. ,,Dit is de grootste schande uit de geschiedenis van de Nederlandse sport”, fulmineerde de trainer van Cambuur. ,,Dit doet ontzettend veel pijn. De KNVB vertelde hun besluiten even tussen neus en lippen door... Je zal hier maar verantwoordelijk voor zijn.”

,,We zijn koploper vanaf half oktober”, vervolgde De Jong. ,,De stemming van de clubs was in ons voordeel (16 clubs stemden voor een promotie van Cambuur en De Graafschap, 9 tegen en 9 neutraal, red.). Van mij mogen ADO Den Haag en RKC Waalwijk best in de eredivisie blijven. Maar zet ons er dan bij. Dit is voor ons sportief en financieel een enorme klap.”

De Graafschap: vooral boos over slechte communicatie bij KNVB

Net als bij Cambuur is er ook veel onbegrip en woede bij De Graafschap, dat als nummer twee rechtstreeks zou promoveren. ,,Het gaat dan vooral over de manier waarop dit besluit tot stand is gekomen’’, schetst algemeen directeur Hans-Martijn Ostendorp. ,,Een poppenkast. Eerst maar steeds roepen dat deze scenario’s nog wel uitgewerkt worden, en dan met zo’n uitwerking komen. Vervolgens steeds zeggen dat de UEFA-lijn leidend zal zijn. En dan wel bovenin, maar niet onderin je verantwoordelijkheid nemen. Vervolgens iedereen om de mening vragen, dan een zekere uitslag krijgen van 16-9, maar dan het tegenovergestelde doen.’’

Ondanks veel signalen in de voorbije weken dat dit seizoen niet zomaar zou worden weggegooid, maakte de KNVB een rigoureuze ommezwaai. ,,En dan de manier waarop van meneer Gudde. Hij komt terug in de call, geeft de uitslag en mompelt vervolgens dat de KNVB toch geen promotie en degradatie zal toepassen, waarna hij direct wil ophangen. Een schofterige behandeling. Als een dief in de nacht wilde hij wegrennen. Waarom? Simpel. Dit besluit valt niet uit te leggen. Wel in de eredivisie doelsaldo toepassen voor een plek, maar in de Keuken Kampioen Divisie alles ongeldig verklaren. Vandaag is gebleken dat de KNVB de Keuken Kampioen Divisie als amateurvoetbal ziet. En nog minder dan dat, want daar kunnen de kampioenen nog promotie aanvragen.’’

De Achterhoekers gaan de komende dagen bekijken of het juridische stappen onderneemt.