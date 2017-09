Alle statistieken van speelronde 5

Feyenoord is als enige ploeg nog foutloos, is dat na de eerste topper van het seizoen tegen PSV ook nog zo? Kan Ajax profiteren van eventueel puntenverlies in de altijd lastige uitwedstrijd tegen ADO Den Haag? Met behulp van cijfers van statistiekenbureau Opta bekijken we per wedstrijd de kansen van alle ploegen.

Sparta - AZ (vanavond 20.00 uur)

Volledig scherm AZ - Sparta en Sparta - AZ eindigden vorig jaar in 1-1. © foto: Carla Vos Sparta is bezig aan een lekkere reeks in de eredivisie. De Spangenaren bleven de laatste drie competitieduels ongeslagen (één keer winst, twee keer gelijk) en staan op de twaalfde plaats. De laatste keer dat Sparta vier keer op rij punten pakte in de eredivisie is tien jaar geleden, in september 2007.



Of het duel van vanavond uitloopt op een evenaring van die reeks is de vraag. De laatste thuiszege van Sparta op AZ in de eredivisie dateert alweer van 1985. Maar de onderlinge ontmoeting liep vorig seizoen twee keer uit op een 1-1 gelijkspel.



Geen enkel team schoot in de eerste vier speelronden minder vaak op doel dan Sparta (negen keer). Toch moet het voor de Rotterdammers mogelijk zijn om te scoren tegen AZ. Voor het eerst in de clubgeschiedenis scoorde AZ namelijk in dertien opeenvolgende uitduels, maar moest de club ook steeds minstens één treffer moest incasseren. Een ander hoopgevend statistiekje voor de Rotterdammers: John van den Brom won als coach nog nooit een duel van Sparta (twee keer gelijk).

Excelsior - Heerenveen (morgen 18.30 uur)

Volledig scherm Mike van Duinen en Joost van Aken (r) hebben opstootje om de bal © Pro Shots Op basis van de statistieken gaat nummer zeven Heerenveen het morgenavond lastig krijgen tegen Excelsior dat dertiende staat. Sinds de promotie in 2014 presteerde Excelsior, inclusief doelsaldo, in eigen huis tegen geen enkel team beter dan tegen de Friezen (zeven punten in drie thuisduels). Ook is Heerenveen de enige ploeg die sinds het seizoen 2011/2012 vier treffers incasseerde op bezoek bij Excelsior (4-1 afgelopen seizoen).



Toch zal Excelsior van goede huizen moeten komen, want Heerenveen is het seizoen redelijk goed gestart. De ploeg van Jurgen Streppel staat na vier speelronden al op meer punten (acht) dan de laatste tien duels van vorig seizoen bij elkaar (zeven). Bovendien kan Heerenveen voor de derde keer in de geschiedenis en voor het eerst sinds het seizoen 1997/1998 de eerste vijf eredivisiewedstrijden van het seizoen ongeslagen blijven.

Volledig scherm Excelsior viert de 4-1 overwinning van vorig seizoen © ANP Pro Shots

Roda JC - Willem II (morgenavond 19.45 uur)

Volledig scherm Een teleurgestelde Roda JC speler Daryl Werker na de verliespartij tegen FC Utrecht. © ANP Pro Shots Vier duels, nul punten: beide ploegen staan er nog niet best voor dit seizoen. Het wordt dus voor beide teams zaak om punten te gaan pakken. Roda heeft één goal meer gemaakt en staat dus op plaats 17. Willem II moet het doen met de status als hekkensluiter.



Wellicht kunnen de Tilburgers daar dit weekend verandering in brengen, want Willem II won in de eredivisie meer uitwedstrijden tegen Roda dan tegen elke andere club (negen in totaal). Maar op papier belooft het duel nog geen spektakel. Geen eredivisie-ontmoeting zag vorig seizoen minder doelpunten dan de duels tussen Roda en Willem II. Het enige doelpunt in twee wedstrijden viel in de 90ste minuut van de editie in het Parkstad Limburg Stadion en werd gemaakt door Abdul Ajagun. Dat duel op 7 mei was ook gelijk de laatste eredivisie zege van de Limburgers.

NAC - FC Groningen (morgenavond 19.45 uur)

NAC wacht nog op de eerste overwinning van het seizoen. Groningen versloeg in de derde speelronde FC Utrecht, maar kwam tegen Heerenveen en VVV niet verder dan een gelijkspel en verloor van Ajax.



Tot nu toe maakte de club uit Breda nog weinig indruk. In de laatste vijf thuisduels in de eredivisie kreeg de club steeds minstens twee doelpunten tegen. Ook de doelmannen zijn nog niet echt lekker bezig Andries Noppert en Mark Birighitti maakten dit seizoen samen net zoveel reddingen als dat zij tegendoelpunten incasseerden: twaalf stuks.



En ook voor dit duel geven de statistieken weinig hoop. NAC won geen enkele van de laatste elf wedstrijden tegen FC Groningen. Vier keer werd er gelijk gespeeld en zeven duels gingen verloren. De laatste overwinning op de Noorderlingen dateert van augustus 2009 (1-2 in Groningen). De kans op een doelpuntrijk treffen is er wel. In de laatste vier eredivisieduels van Groningen buiten Groningen vielen 24 treffers, een gemiddelde van zes doelpunten per duel.

Volledig scherm Sparta speler Ragnar Ache scoort de 2-1 door de bal langs Keeper van NAC Andries Noppert (r) te koppen. Eén van de twaalf tegendoelpunten voor NAC dit seizoen. © Pro Shots

PEC - Heracles (morgenavond 20.45 uur)

Een duel in de middenmoot. De nummer elf gaat op bezoek bij de nummer negen van de eredivisie. John van ‘t Schip kan de eerste PEC Zwolle-trainer worden die zijn eerste drie thuiswedstrijden in de eredivisie winnend afsluit.



Maar afrekenen met Heracles wordt waarschijnlijk niet heel eenvoudig. PEC pakte slechts één van de mogelijke vijftien punten in de laatste vijf eredivisieduels met Heracles Almelo. Bovendien won de ploeg uit Zwolle van geen enkele andere huidige eredivisieploeg zo weinig thuisduels als van Heracles.



Tim Breukers kan morgenavond zijn tweehonderdste eredivisiewedstrijd spelen. De verdediger van Heracles wist nog nooit te scoren en heeft daarmee van de huidige eredivisiespelers de meeste duels op zijn naam zonder een treffer.

Volledig scherm Tim Breukers in duel met Feyenoord speler Jean-Paul Boetius © ANP Pro Shots

ADO Den Haag - Ajax (zondag 14.30 uur)

Ajax wil dit weekend het gat met koploper Feyenoord verkleinen. Om te beginnen door het altijd beladen uitduel met ADO te winnen. In Den Haag willen ze het waarschijnlijk niet graag horen, maar ADO kwam niet tot scoren in de laatste vijf eredivisie-ontmoetingen met Ajax.



En meer slechte voorbodes voor ADO: in tien van de elf thuisduels dit kalenderjaar kreeg ADO een doelpunt tegen. Geen eredivisieploeg overkwam dat vaker. Bovendien verstuurde Ajax in de eerste vier duels meer dan twee keer zoveel succesvolle passes (1987) dan ADO (981).



Ajax lijkt het dit seizoen te moeten hebben van invallers. Bij vijf eredivisiedoelpunten van de Amsterdammers was een invaller betrokken. Dat is bij één doelpunt meer dan in het hele vorige seizoen.



Volledig scherm Ajax speler Klaas Jan Huntelaar viert zijn tweede doelpunt de 3-0 tegen PEC Zwolle © Erwin Spek

FC Twente - FC Utrecht (zondag 14.30 uur)

De Tukkers kennen een dramatische start van het eredivisieseizoen. Na vier wedstrijden hebben ze nog geen punt bijeen gesprokkeld. Door het verlies tegen Sparta vorige week, staat de ploeg op zeven achtereenvolgende eredivisienederlagen. Twente nog nooit acht keer op rij in de eredivisie.



René Hake is voor de 69ste opeenvolgende wedstrijd manager van FC Twente in de eredivisie, de langste reeks voor een Twente-trainer sinds Hans Meyer in 1996-1999 (120 duels). Of hij na de dramatische resultaten van dit seizoen nog lang in dienst blijft bij de Tukkers is de vraag.



Hoe anders is de situatie in Utrecht. De Domstedelingen kunnen voor de vijfde keer ooit en voor het eerst deze eeuw met vier overwinningen uit de eerste vijf duels aan het seizoen beginnen. Utrecht is zowel de ploeg met de meeste schoten op doel voor (36) als de minste schoten op doel tegen (10) dit eredivisieseizoen.



Zakaria Labyad is de man in vorm bij Utrecht. Hij was direct betrokken bij zeven doelpunten in zijn laatste zeven Eredivisieduels (vier goals, drie assists), evenveel als in zijn 21 Eredivisiewedstrijden daarvoor.

Volledig scherm Stefan Thesker moet met rood van het veld in de verloren wedstrijd tegen Sparta © ANP Pro Shots

PSV - Feyenoord (zondag 16.45 uur)

De eerste echte topper van het seizoen is die tussen PSV en Feyenoord. De grote vraag is natuurlijk hoe de koploper is hersteld van de vernedering tegen Manchester City in de Champions League.



PSV maakte afgelopen weekend geen goede indruk op bezoek bij Heerenveen (2-0 verlies). De Eindhovenaren kunnen voor het eerst sinds april 2014 twee competitieduel op rij verliezen. Dit seizoen kreeg PSV al vijf competitietreffers tegen, vorig jaar viel het zesde tegendoelpunt pas in de twaalfde speelronde. Nog een statistiekje om niet vrolijk van te worden voor PSV: Phillip Cocu verloor als hoofdtrainer van PSV van geen enkele ploeg vaker van dan van Feyenoord (vier keer, gelijk met Ajax).



Giovanni van Bronckhorst won als trainer van Feyenoord zestien van de achttien eredivisieduels in augustus en september. Hij verloor er slechts één. Maar wat was wel tegen PSV. De wedstrijd in Eindhoven eindigde in 2015 in 3-1.

Volledig scherm Gaston Pereiro Tonny Vilhena, Luuk de Jong en Terence Kongolo in actie tijdens Feyenoord - PSV vorig seizoen © Pro Shots

Vitesse - VVV (zondag 16.45 uur)