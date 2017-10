Alle vermoedelijke opstellingen en cijfers van speelronde 9

Speelronde 9 staat uiteraard in het teken van de Klassieker: Feyenoord - Ajax. Maar wat te denken van de Rotterdamse derby tussen Excelsior en Sparta of de krakers in de subtop tussen SC Heerenveen en Vitesse én AZ en FC Utrecht. Met behulp van cijfers van statistiekenbureau Opta bekijken we per wedstrijd de kansen van alle ploegen.

FC Groningen - Willem II (vrijdag 20.00 uur)

Volledig scherm © pro shots Erwin van de Looi bezoekt als coach van Willem II de club waar hij tussen 2013 en 2016 werkzaam was én de beker mee won in 2015. Van de Looi zal zijn oude werkgever met vertrouwen bezoeken, want Willem II bleef de laatste drie ontmoetingen met FC Groningen ongeslagen. Bovendien verloor Van de Looi nog nooit van zijn opvolger, Ernest Faber. In vijf onderlinge duels werd het drie keer gelijk en bleef Faber twee keer met lege handen achter.

Faber zal zijn hoop vestigen op Mimoun Mahi, die dit kalenderjaar al zestien keer trefzeker was. Alleen Marcus Berg (20) en Tim Matavz (18) kwamen in deze eeuw tot meer eredivisietreffers in één kalenderjaar voor de Trots van het Noorden.

Volledig scherm Opstelling Willem II © AD Volledig scherm Opstelling FC Groningen © AD

NAC Breda - PEC Zwolle (zaterdag 18.30 uur)

Volledig scherm © Pro shots PEC Zwolle kan bij winst op NAC Breda tijdelijk de tweede plek in de eredivisie overnemen en met slechts één nederlaag na acht wedstrijden is PEC bezig aan een recordseizoen. Nog nooit stond de club op minder nederlagen na speelronde acht. Een uitwedstrijd in Breda is voor de Zwollenaren echter geen gesneden koek. Vijf van de laatste zes edities van NAC - PEC werden gewonnen door de ploeg uit Breda. Ook PEC-coach John van 't Schip wist als coach nog nooit van de Parel van het Zuiden te winnen.

Om nu wel met drie punten weer de bus naar Zwolle te pakken, is het verstandig om de organisatie bij standaardsituaties op orde te hebben. NAC scoorde als enige eredivisieploeg vaker uit standaardsituaties (5 keer) dan uit open spel. Arbiter Martin van den Kerkhof kan in elk geval zijn borst nat maken: NAC (21) - PEC (19) is een duel tussen de twee ploegen met de meeste gele kaarten dit seizoen.

Volledig scherm Opstelling PEC © AD Volledig scherm Opstelling NAC © AD

VVV - ADO Den Haag (zaterdag 19.45 uur)

VVV-coach Maurice Steijn ontvangt zaterdagavond zijn oude liefde in de Koel. VVV zal zich willen herpakken na de 2-5 nederlaag tegen PSV. Maar ook ADO Den Haag wil zo snel mogelijk de 1-2 nederlaag tegen Excelsior wegspoelen.

Wat betreft de statistieken is ADO Den Haag de favoriet. Van de laatste acht wedstrijden tussen beide clubs won VVV er slechts eentje. ADO is bovendien op dreef in uitduels. Voor het eerst sinds 1972 kan de Haagse formatie drie uitzeges op rij boeken. Daarvoor is de ploeg van coach Alfons Groenendijk wel grotendeels afhankelijk van Abdenasser El Khayati. Met vijf goals en één assist was hij sinds zijn debuut in februari betrokken bij 75 procent van alle uitgoals.

Volledig scherm © VI Images / Tom Bode Multimedia

Volledig scherm Opstelling ADO © AD Volledig scherm Opstelling VVV © AD

Excelsior - Sparta Rotterdam (zaterdag 19.45 uur)

Volledig scherm Opkomst vooraf aan Excelsior - Sparta van vorig jaar. © foto: Carla Vos De Rotterdamse derby tussen Excelsior en Sparta Rotterdam is de laatste jaren vooral de Kralingers goed gezind. De laatste vier edities werden gewonnen door Excelsior en daarmee kan de ploeg voor het eerst in de historie een reeks van vijf overwinningen op dezelfde tegenstander in de eredivisie neerzetten. Sparta wist in alle competities zelfs al tien wedstrijden niet te winnen van de stadsgenoot.

Desondanks pakte Excelsior dit seizoen nog geen enkel punt in eigen huis; nog nooit startte de ploeg zo slecht in thuiswedstrijden aan een eredivisieseizoen. Daarentegen is Sparta weer de enige ploeg die dit seizoen nog niet op voorsprong stond in een uitwedstrijd. Doorbreekt een van beide ploegen deze negatieve statistieken of wordt het een puntendeling?

Volledig scherm Opstelling Sparta © AD Volledig scherm Opstelling Excelsior © AD

FC Twente - Roda JC (zaterdag 20.45 uur)

Volledig scherm Dusan Tadic neemt het doel van Roda JC onder vuur. © Laurens Lindhout FC Twente ontsloeg coach René Hake afgelopen week. Logisch gezien de cijfers: Hake pakte gemiddeld 1,29 punten per duel en dat is het laagst sinds John van 't Schip (1,24 punten per duel). Op papier is Roda JC een makkelijke start voor interim-coach Marino Pusic. FC Twente pakte in de laatste acht thuisduels met Roda JC twintig van de mogelijke 24 punten.

Roda JC won echter de laatste twee wedstrijden en pakte daarmee de eerste zes punten van het seizoen. De laatste keer dat de geelzwarte formatie uit Kerkrade drie keer achter elkaar won, was in december 2011 onder coach Harm van Veldhoven.

Volledig scherm Opstelling Roda © AD Volledig scherm Opstelling FC Twente © AD

PSV - Heracles Almelo (zondag 12.30 uur)

Volledig scherm Lerin Duarte, hier in duel met Stanislav Manolev, is de enige Heraclied die ooit wist te scoren tegen PSV. © PICS UNITED PSV is momenteel de te kloppen ploeg. De voorsprong op Ajax en Feyenoord bedraagt vijf punten en minimaal een van die twee ploegen zal dit weekend punten verspelen. Zaak voor PSV dus om te winnen van Heracles Almelo, iets wat in dertien van de laatste veertien thuisduels lukte. Alleen vorig seizoen werd er met 1-1 gelijkgespeeld.

Ondanks het slippertje van vorig seizoen heeft PSV over het algemeen weinig moeite met de Almeloërs. Sinds Heracles naar de eredivisie promoveerde in 2006 behaalde PSV tegen geen team meer clean sheets (13) dan tegen de Almeloërs. Bovendien is er bij de ploeg uit Almelo maar één speler die in gezamenlijk 82 eredivisiewedstrijden tegen PSV wist te scoren: Lerin Duarte. Brandley Kuwas zou een logische opvolger zijn: hij was gemiddeld elke 78 speelminuten betrokken bij een goal voor de Heraclieden.

Volledig scherm Opstelling Heracles © AD Volledig scherm Opstelling PSV © AD

Feyenoord - Ajax (zondag 14.30 uur)

Dé wedstrijd van het weekend is De Klassieker, Feyenoord - Ajax. Feyenoord won slechts één van de laatste 22 Klassiekers in de eredivisie, maar is in alle competities onder Giovanni van Bronckhorst (drie duels) thuis nog ongeslagen tegen Ajax. Check hier alle overige statistieken van De Klassieker.

Volledig scherm Karim El Ahmadi, hier in duel met Hakim Ziyech, won nog nooit een Klassieker in competitieverband. © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm Opstelling Ajax © AD Volledig scherm Opstelling Feyenoord © AD

AZ - FC Utrecht (zondag 14.30 uur)

Het affiche tussen AZ en FC Utrecht is een echte subtopper. Toch zijn de statistieken duidelijk in Alkmaars voordeel. AZ noteerde meer eredivisiezeges (35) en -doelpunten (134) tegen FC Utrecht dan tegen elk ander team. Bovendien is FC Utrecht bezig aan de slechtste uitreeks onder Erik ten Hag: slechts één punt uit drie wedstrijden.

Dat prestaties uit het verleden geen garantie bieden, blijkt al een beetje uit de laatste seizoenen. Sinds 2013/2014 vormen de Domstedelingen de enige ploeg in de eredivisie die niet verloor op bezoek bij AZ.

Een winnaar is daarom lastig op voorhand aan te wijzen, maar één ding lijkt wel vast te staan. Een telraam zou niet overbodig zijn. In de laatste vijf eredivisieduels tussen AZ en FC Utrecht vielen maar liefst 24 goals; een gemiddelde van 4,8 goals per duel.

Volledig scherm AZ - FC Utrecht, voetbal play-off Europees Voetbal, seizoen 2016-2017. FC Utrecht speler Wout Brama baalt na de 2-0 van AZ. © pro shots

Volledig scherm Opstelling FC Utrecht © AD Volledig scherm Opstelling AZ © AD

SC Heerenveen - Vitesse (zondag 16.45 uur)

Volledig scherm Reza Ghoochannejhad is Kosuke Ota te slim af tijdens Heerenveen - Vitesse vorig seizoen. © Pro Shots Vitesse reist met een Europese wedstrijd in de benen af naar Friesland voor een duel die ze in slechts één van de laatste acht gevallen wist te winnen. Als we een gratis tip mogen geven voor de voorspellers van deze wedstrijd zouden we het houden op een gelijkspelletje. Sinds 2011 eindigde geen enkel affiche in de eredivisie zo vaak in een gelijkspel als Heerenveen - Vitesse (8 van de 13). Bovendien speelde Vitesse dit seizoen twee keer gelijk na een doordeweeks avontuur in Europa: 1-1 tegen FC Utrecht en VVV Venlo.

Toch bieden de statistieken ook goede hoop voor een Arnhemse overwinning. Vitesse-coach Henk Fraser won en scoorde met zijn ploegen tegen geen eredivisietrainer vaker dan Jurgen Streppel. Bovendien scoorde Tim Matavz alleen tegen AZ (7) vaker dan tegen SC Heerenveen (5).