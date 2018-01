Alleen beker kan seizoen Feyenoord nog redden na gebruikelijke nederlaag in Arena

Door Mikos Gouka Zeker als je zelf die ene mogelijkheid die je uit een tegenaanval creëert, niet weet te benutten. De voorzet van Jean-Paul Boëtius kort voor rust werd door Steven Berghuis naar de lange hoek gekopt, maar keeper André Onana was attent. De speelwijze van Feyenoord betekende ook dat op het moment dat Ajax wel een gaatje zou vinden in de Rotterdamse muur, dat er dan erg weinig over zou blijven om nog aan vast te houden. En dat was exact wat er gebeurde. Donny van de Beek kreeg de bal in bezit omdat Berghuis met een sliding net tekort kwam om een voorzet weg te werken. De nummer zes van Ajax gleed soepel lang Renato Tapia en schoof de bal achter keeper Brad Jones.

Het was een mokerslag die een drietrapsraket zou blijken te zijn. Want kort na dreun één knikte Klaas Jan Huntelaar raak uit een voorzet van Joel Veltman (2-0). En niet veel later stapte de Deense aanvalsleider Nicolai Jørgensen woedend van het veld nadat hij even daarvoor zijn tweede gele kaart had geïncasseerd. En dus was er, zoals wel vaker voor de Rotterdammers op bezoek in Amsterdam, geen eer meer te behalen voor de regerend landskampioen. Een landstitel waarvan, als daar al geen sprake van was, prolongatie geen reëel doel meer is op iets meer dan de helft van de competitie.



De wedstrijd later deze maand in de Kuip tegen PSV, in de kwartfinale van de beker, moet het seizoen redden. Tegen die tijd moet ook Robin van Persie fit genoeg zijn om in actie te komen. De aanhang van Ajax zong ‘waar is Van Persie nou?’ De 34-jarige aanvaller traint morgen voor het eerst mee en zal meteen aan de bak moeten om de ongetwijfeld geknakte spelers er mentaal weer bovenop te helpen. Dat hij Jørgensen, die woensdag in de Galgenwaard tegen FC Utrecht geschorst zal moeten toekijken, al vanaf het eerste fluitsignaal kan vervangen is erg onwaarschijnlijk.