Alleen maar avondduels voor Oranje in groepsfase op EK

Oranje speelt op zaterdag 14 juni om 21.00 uur de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne. Op 18 juni is vervolgens de confrontatie met Oostenrijk (ook om 21.00 uur) en nóg eens vier dagen later, op 22 juni, is de derde groepswedstrijd tegen een land dat nog play-offs speelt.



Mocht Nederland de achtste finales halen, dan speelt het op 27 óf 28 juni. Als Oranje groepswinnaar wordt, is de achtste finale op 28 juni. Als het team van bondscoach Ronald Koeman tweede wordt in de groep, speelt de ploeg op de eerste achtstefinaledag (27 juni).



De finale van het EK is op zondag 12 juli in Londen.