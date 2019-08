Alleen Van de Beek ontbreekt tegen Sparta

Ajax kwam tijdens de vorige speelronde in de eredivisie niet in actie. De KNVB gaf de clubs die deze week Europese verplichtingen hadden extra rust. ,,We gaan nu tot aan de winter een schema in met om de drie dagen een wedstrijd”, aldus Ten Hag. ,,Zondag sluiten we het eerste blok van dit seizoen af, dat moeten we op een goede manier doen. Om te winnen van Sparta, zullen we alles uit de kast moeten halen.”