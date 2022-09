Alleen zege is genoeg voor WK-kwalificatie Oranje Leeuwinnen: ‘Ik voel dat de meiden niet in de war zijn’

De Oranjevrouwen moeten morgen van IJsland winnen om directe WK-kwalificatie af te dwingen. Pakt IJsland een punt of meer, dan is de ploeg van bondscoach Andries Jonker veroordeeld tot de play-offs. ,,Het geloof in kwalificatie is groot.”

Denken in scenario’s, dat hoeft niet meer voor Oranje. Winst is voldoende voor een direct ticket naar Australië en Nieuw-Zeeland komende zomer. Een gelijkspel of een nederlaag tegen IJsland, koploper met twee punten meer in de WK-kwalificatiegroep, betekent dat de play-offs – net als voor het WK van 2019 waarin uiteindelijk de finale bereikt werd – uitkomst moeten bieden.

De Oranje Leeuwinnen verspeelden in de kwalificatie twee keer tegen Tsjechië punten in het afgelopen jaar (1-1 en 2-2). ,,We hebben het onszelf lastig gemaakt door die wedstrijden niet te winnen”, erkent Vivianne Miedema. De rest van de tegenstanders werd verslagen, inclusief IJsland. Bijna een jaar geleden waren doelpunten van Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen voldoende om dat land opzij te zetten.

Quote Schotland heeft geen slecht team, al denk ik dat IJsland op papier sterker is. Andries Jonker

Afgelopen vrijdag speelden de Oranjevrouwen voor het eerst sinds zijn aanstelling onder leiding van de nieuwe bondscoach Andries Jonker een oefenwedstrijd, waarin Schotland nipt werd verslagen: 2-1. ,,Schotland heeft geen slecht team, al denk ik dat IJsland op papier sterker is”, zegt Miedema, Oranjes topscorer aller tijden en morgen uiteraard weer de spits van het Nederlands Elftal.



,,De vorige keer hebben we het in IJsland niet heel moeilijk gehad, maar ik denk wel dat het morgen een heel andere wedstrijd gaat worden. Ze hebben genoeg aan een gelijkspel, maar ik verwacht eigenlijk dat ze er vol op gaan. Fysiek zijn ze heel sterk. Het zou voor ons ideaal zijn als we snel scoren, dan worden de ruimtes groter. Doen we dat niet, dan gaan ze terugzakken.”

Vivianne Miedema schoot Oranje op voorsprong tegen Schotland: haar 95ste interlanddoelpunt.

Van de Sanden

Jonker beschikt morgen in Utrecht (20.45 uur) over een fitte selectie, alleen Shanice van de Sanden is nog een vraagteken. Zij zat tegen Schotland ook al niet in de selectie. Jonker vindt dat zijn groep rustig oogt. ,,Ik voel dat de meiden niet in de war zijn en ik heb in mijn carrière ook wel eens wat meegemaakt. Het geloof in kwalificatie is groot. Al voelen we natuurlijk de druk van de buitenkant.”

De bondscoach verwacht eenzelfde spelbeeld als tegen Schotland. ,,Wij moeten de muur slechten en zij loeren op de counter, waar mogelijk. Ze zullen er alles aan doen om het punt dat ze nodig hebben mee te nemen. We hebben respect voor IJsland, nemen onze pet af voor hun resultaten op het EK, maar we vinden ook dat we in staat zijn om van deze ploeg te winnen.”

Andries Jonker tijdens de oefenwedstrijd van de Oranjevrouwen tegen Schotland (2-1), afgelopen vrijdag.