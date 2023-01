Alles of niks voor PSV op transfermarkt: dinsdagavond is de klok onverbiddelijk

Voor PSV is het vandaag en morgen alles of niks op de transfermarkt. De club heeft na een zege op Go Ahead Eagles weer wat lucht in de competitie en moet nu het vertrek van Cody Gakpo of Noni Madueke zien op te vangen. Na afgelopen weekend moet duidelijk zijn welke spelers bij grote clubs in het buitenland definitief afvallen. En mogen daar spelers weg die voor PSV heel interessant kunnen zijn?