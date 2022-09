Alles wat je moet weten over de Final Four van de Nations League

Het Nederlands elftal heeft zich na de zege op België , net als in het seizoen 2018/2019, geplaatst voor de Final Four van de Nations League. Dit is alles wat je moet weten over het minitoernooi.

Locatie

Omdat Oranje zich plaatste voor de Final Four is het nu ook duidelijk dat Nederland het gastland wordt van het minitoernooi. Naast Nederland waren namelijk België, Polen en Wales de andere drie kandidaten voor de organisatie. De winnaar van de poule mocht de organisatie op zich nemen. Dat wordt dus Nederland. Formeel moet de Europese voetbalbond UEFA de organisatie nog toewijzen aan Nederland. Dat gebeurt in januari. De KNVB rekent er echter op dat het de organisatie krijgt.

De beoogde speelsteden zijn Rotterdam (de Kuip) en Enschede (Grolsch Veste). De Johan Cruijff Arena in Amsterdam en het Philips-stadion van PSV in Eindhoven zijn vanwege andere evenementen niet beschikbaar in juni 2023.

Deelnemende landen

Naast Nederland hebben ook de huidige vice-wereldkampioen Kroatië, Europees kampioen Italië en Spanje zich geplaatst voor de Final Four. Kroatië werd knap eerste in een sterke poule met Frankrijk, Denemarken en Oostenrijk als tegenstanders. Italië won maandagavond met 0-2 van Hongarije, dat daarmee nog van de verrassende koppositie werd verdreven. Duitsland en Engeland eindigden als derde en vierde in de groep. Spanje plaatste zich dinsdag als laatste door met 0-1 te winnen in Portugal.



Nederland, Italië en Spanje plaatsten zich al eens eerder voor de Final Four, voor Kroatië is het de eerste keer.

Volledig scherm De teamfoto van Spanje voor de wedstrijd tegen Zwitserland in Zaragoza zaterdagavond. © AFP

Datum

De halve finales van de Final Four vinden plaats op woensdag 14 juni en donderdag 15 juni, de finale volgt op zondag 18 juni.

Eerdere edities

Het is de derde keer dat de Nations League wordt gehouden. Nederland plaatste zich bij de eerste editie ook al voor de Final Four. Toen won Nederland van Engeland in de halve finale, waarna in de finale Portugal wachtte. Door een goal van Gonçalo Guedes won Portugal, dat in de halve eindstrijd had afgerekend met Zwitserland, met 1-0.



Bij de vorige editie plaatste Nederland zich niet. Toen behaalden Frankrijk, Spanje, België en Italië de Final Four. Frankrijk won destijds in de finale met 2-1 van Spanje.

