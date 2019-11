Alles wat je moet weten over Nederland - Slovenië

75 & 175

20

Dominique Bloodworth, Desiree van Lunteren, Jill Roord en wederom Spitse kwamen tot nu toe tijdens alle negentien interlands van Oranje in actie dit jaar. Daarmee kan het viertal vanavond in duel nummer twintig de kaart definitief vol maken. De wedstrijd tegen Slovenië is de laatste interland van 2019.

24.000

Vitesse-aanvoerder Bryan Linssen en doelman Remko Pasveer zitten vanavond op de tribune in de Gelredome en zullen niet weten wat ze meemaken: met inmiddels ruim 24.000 verkochte kaarten zit het stadion nagenoeg vol. Tijdens wedstrijden van Vitesse is dat normaal gesproken ondenkbaar. Doeken die dan de vele lege stoelen moeten verhullen, zijn nu niet nodig.

3

De Leeuwinnen kwamen drie keer eerder in actie tegen Slovenië, alle duels werden met twee doelpunten verschil gewonnen. Meest recent is de eerdere ontmoeting in deze kwalificatiereeks, die door Oranje met 4-2 werd gewonnen in Slovenië. Sherida Spitse was toen twee keer trefzeker.