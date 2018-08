Almeloër Hendrie Krüzen nieuwe assistent bij Jong Oranje

Krüzen sluit maandag gelijk aan als de selectie van bondscoach Erwin van de Looi bij elkaar komt ter voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Jong Engeland (6 september) en Jong Schotland (11 september).



,,Hendrie is volgens ons, in de rol van assistent-trainer, een hele goede aanvulling op de technische staf van Jong Oranje’’, aldus directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma, die eerder bij Heracles samenwerkte met Krüzen. ,,Met hem halen we iemand met veel nationale en ook internationale ervaring binnen. Wij denken dat hij samen met Erwin en de rest van de staf onze talenten verder kan brengen."