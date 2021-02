Almere City komt goed weg in Oss en blijft in het spoor van Cambuur

Al in de zevende minuut kwam Almere via een kopbal van Thomas Verheijdt op voorsprong. Na een half uur spelen zorgde Daniël Breedijk eveneens via een kopgoal voor de 0-2, maar daarna werd Oss sterker en maakte de thuisploeg via een mooie uithaal van Philippe Rommens en Kyvon Leidsman op 2-2. Tien minuten voor tijd kopte John Yeboah uit een vrije positie de 2-3 tegen de touwen. In de blessuretijd zorgde Elias Sörensen voor de 2-4 einduitslag.