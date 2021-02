Almere City komt goed weg in Oss, MVV wint van Excelsior

Verslagen Petrovic neemt geen blad voor de mond: ‘We zijn afgeslacht’

19 februari Trainer Zeljko Petrovic van Willem II maakte na de zware thuisnederlaag tegen FC Utrecht (0-6) een aangeslagen indruk. ,,Dit is onacceptabel”, zei hij meer dan eens in zijn openhartige analyse bij ESPN. ,,Ik schaam me een beetje voor deze uitslag. We zijn afgeslacht. Dit was Willem II onwaardig.”