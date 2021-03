Almere City loopt in op nummer twee De Graafschap, NAC verliest in Volendam

Almere City heeft nu twee punten minder dan De Graafschap, dat vanavond dus twee punten liet liggen op De Vijverberg in Doetinchem. Het team van Mike Snoei kwam nog wel op voorsprong in de derde minuut via Daryl van Mieghem, maar door een prachtige uithaal van de 18-jarige middenvelder Julian Baas (met zijn linkerbeen) kwam Excelsior na 22 minuten op 1-1. Daar bleef het bij in Doetinchem, waarmee de Superboeren dure punten lieten liggen. Elías Már Ómarsson kreeg in de blessuretijd nog een goede kans op de 1-2, maar de IJslandse spits scoort in 2021 veel moeilijker dan in de eerste maanden van dit seizoen.