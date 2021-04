Als Davy Pröpper terugkomt bij PSV kan er behoorlijk wat verschuiven in de selectie

Video Beeren­steyn zet stap naar Champions Lea­gue-finale, gelijkspel voor Martens in Parijs

25 april Lineth Beerensteyn heeft uitstekende zaken gedaan met Bayern München. In de halve finales van de UEFA Women's Champions League werd Chelsea met 2-1 verslagen in de heenwedstrijd. Lieke Martens speelde met FC Barcelona Femení met 1-1 gelijk bij Paris Saint-Germain. Volgende week zijn de returns in Londen en Barcelona.