Als de bal straks verder rolt, ziet de strijd om de titel er ineens toch anders uit

Door Maarten Wijffels



Frans Hoek postte gisterochtend in alle vroegte een serie sfeerfoto’s op Twitter. Eredivisiewedstrijden van vroeger, in het feeërieke decor van sneeuw op het veld en dik ingepakte fans op de tribune. ,,Ik hield van spelen in de sneeuw. Wie niet...’’, schreef de oud-doelman van FC Volendam bij de plaatjes. De jonge Frans droeg op de foto’s zelf een lange trainingsbroek onder zijn voetbalbroekje. Verder was het principe simpel: gewoon gaan met die banaan.