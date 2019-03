‘Als Oranje belt, ga ik nadenken’

Ex-internatio­nals over Oranjevrou­wen: ‘Geen reden tot zorgen’

7 maart De tegenvallende resultaten van de Oranjevrouwen op de Algarve Cup (een na laatste) baren zorgen in aanloop naar het WK in Frankrijk, dat over drie maanden van start gaat. Is er sprake van een vormcrisis? ,,Geen reden tot zorgen, maar het elftal moet wel snel stappen gaan maken‘’, zegt oud-international Anouk Hoogendijk.