Ten Hag wil niet meteen in de paniek­stand schieten met Ajax: ‘De spelers weten dat ze gefaald hebben’

Ajax-coach Erik ten Hag wil na de zwakke tweede helft tegen Benfica en de wanprestatie van Ajax tegen Go Ahead Eagles niet meteen in de ‘paniekstand’ schieten. ,,Maar het is maart en we moeten ons wel snel verbeteren”, aldus de trainer, die ook inging op de band tussen Antony en de uit Oekraïne vertrokken David Neres en het krediet die Daley Blind heeft.

2 maart