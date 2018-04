Ambrose terug naar Manchester voor revalidatie

,,Dit wens ik Thierry niet toe, dit is pittig voor hem. Hij heeft het er moeilijk mee”, zegt Vreven een dag nadat bekend is geworden dat het einde seizoen is voor zijn clubtopscorer (tien goals en vier assist). ,,Hij heeft een goed eerste jaar op het hoogste niveau gehad, dan is het pijnlijk voor hem om zo te eindigen.” Zondag in de derby met Willem (1-2-nederlaag) viel de Franse City-huurling vlak voor rust uit met een knieblessure.



Ambrose laat Breda achter zich om in Engeland in alle rust aan zijn herstel te gaan werken. ,,Manchester City neemt nu alles in handen en zal bepalen wat er gaat gebeuren. Zijn revalidatie zal hij in Manchester doen, daar ga ik wel vanuit.”



Ambrose speelde 30 van de 31 competitiewedstrijden en ontbrak alleen tegen VVV (0-0) begin november. Hij kwam tot 2372 minuten en scoorde daarin tien keer, waarvan vier uit een strafschop.