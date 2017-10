Amrabat: Ik ben geen Karsdorp

Rapportcijfers Traditionele top-3 op dreef in weekend van de bui­ten­spe­lers

1 oktober Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In het weekend waarin de gehele traditionele top-3 met 4-0 won, stond bij zowel Feyenoord, PSV als Ajax een buitenspeler in de schijnwerpers. Steven Berghuis had opnieuw een belangrijk aandeel in de productie van Feyenoord, terwijl ook PSV’er Hirving Lozano en Ajacied David Neres hun steentje bijdroegen aan de driepunters voor hun club.