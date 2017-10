Amrabat moet keuze maken na oproep voor Marokko

Marokko speelt op zaterdag 11 november het beslissende duel met Ivoorkust. De ploeg van bondscoach Hervé Renard is koploper in groep C van de Afrikaanse WK-kwalificatie met 9 punten. Ivoorkust volgt echter met 8 punten.



Amrabat behoorde in september al tot de voorlopige selectie van Marokko, maar kwam door een liesblessure niet in actie. Hij maakte al eens speelminuten in het shirt van de Atlasleeuwen, zij het in een oefeninterland die niet als 'bindend' wordt beschouwd.



De Feyenoorder praatte sindsdien met een afvaardiging van de KNVB. Hij werd door bondscoach Dick Advocaat omschreven als een 'potentiële international'. De KNVB wil Amrabat voor Oranje laten kiezen om een situatie als met Hakim Ziyech te voorkomen. De Ajacied koos nadat een oproep uitbleef voor de Atlasleeuwen.



Ook Karim El Ahmadi (Feyenoord), Hakim Ziyech (Ajax), Mimoun Mahi (FC Groningen) en Amrabats broer Nordin (Leganés) maken deel uit van de Marokkaanse selectie. Oussama Tannane, oud-Heracles Almelo en tegenwoordig spelend voor Las Palmas, ontbreekt door een blessure.